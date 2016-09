Lo que ellos hacen cuando están a punto de romper contigo

Hay algunas señales, que por más enamorada que estés, debes tomar en cuenta antes de que sea muy tarde

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- Estarás TAN enamorada de él, que nunca te darás cuenta que poco a poco se estaba alejando de ti. Y aunque lo notes, no querrás aceptarlo. Aun así, hay señales de alerta, y por más enamorada que estés, es importante que les pongas atención antes de que sea

demasiado tarde.

• Dejará de hacer planes contigo: Antes solían verse cada jueves y sábado, pero ahora te está dando excusa tras excusa para no verte. Y podría ser que esté ocupado, pero también está la opción de que esté a punto de romper contigo.

• Empezará a buscar a otras mujeres: No me refiero a que estará buscando con quién acostarse, pero tal vez empiece a mostrar interés en la atención femenina nuevamente. Y tal vez no te esté engañando, pero sí se pondrá en contacto con otras ‘amigas’, ya sea en redes, o por whatsapp. No es lindo, pero es un mecanismo de defensa para los hombres.

• Hablará más de su relación: Empezará a notar cada vez más problemas en su relación. De repente querrá que pases menos tiempo con sus amigos o te dirá que tu trabajo se está volviendo un tema muy complicado. Estos factores no ERAN un tema conflictivo anteriormente, pero ahora podrían destruir su relación.

• TODO lo que haces le molesta: ¿Recuerdas que él fuera tan irritable? Si no, es posible que el desencanto y enamoramiento se hayan acabado. Será confuso y difícil para ambos aceptarlo, pero simplemente se darán cuenta que ya no son felices el uno con el otro.

• Empezará peleas de la nada: Si él puede iniciar suficientes peleas, aunque ninguno haya hecho nada malo, tal vez te convenza de que su relación no está funcionando. Sí, así funciona el cerebro masculino.

• Dejaron de tener sexo: Si él no parece estar interesado en acostarse contigo (como antes), podría ser que esté interesado en alguien más. Si su falta de deseo sexual no es culpa de un medicamento o estrés, tal vez no esté tan interesado en su relación ahora.

• Pedirá espacio: Tal vez sólo quiera más tiempo para sí mismo, pero también puede ser que quiera alejarse de ti para ver su situación en una perspectiva diferente.