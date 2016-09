Cómo evitar picaduras de mosquitos

Usar repelente de mosquitos y ventiladores, y evitar ejercitarse al aire libre y fragancias florales puede ser muy útil.

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- El mosquito es el “animal” e insecto más peligroso del mundo. No pueden imaginarse los cientos y miles de personas que mueren al día por culpa del dengue, y ahora, con el gran incremento de casos de zika y chingakuya, es más que importante conocer las medidas preventivas.

1. Repelente de mosquitos: ¡Obvio! La mejor forma de evitar picaduras, es con un repelente de mosquito, pero ojo, no cualquier repelente, pues debe tener los ingredientes adecuados, como:

• Deet: La N, N-Dietil-meta-toluamida, o también conocida como Deet es el ingrediente más efectivo y poderoso de un repelente efectivo; además debe tener una concentración de éste del 10 al 30% y, al usarlo, debes evitar la aplicación de bloqueador.

• Icaridina: O también conocido como picaridina, es un compuesto químico encontrado en la pimienta, y hace que el Deet sea más natural. Con tan sólo un 20% de picaridina, tendrás más que suficiente para evitar mosquitos.

• Eucalipto de limón: Mientras que el aceite de eucalipto de limón suena como algo natural, realmente no lo es. Al igual que la picaridina y el Deet, es un químico sintetizado en un laboratorio. Desafortunadamente éste no se puede usar en niños menores de cinco años, y debes ser muy cuidadosa con no aplicarlo cerca de los ojos.

El repelente de mosquitos dura de seis a ocho horas, así que sólo tienes que reaplicar si sales en la noche o si te bañas con agua y jabón. Debes usar el ''spray'' en áreas bien ventiladas y evitar que el producto sea roseado directamente en el rostro, pues se podrían respirar los químicos. En lugar de eso, rocía el repelente en las manos y distribuye el producto en todo el rostro.

Se ha dicho que el Deet tiene varios efectos secundarios neuronales, como desorientación e infartos, pero los expertos indican que el peligro de ser expuesto al zika o al Lyme es mucho más peligroso que el riesgo de ser expuesto a estos ingredientes.

2. Evita ejercitarte al aire libre: Los mosquitos buscan esos químicos que se encuentran en tu respiración y sudor, específicamente el óxido de carbono, y también se sienten atraídos hacia el movimiento y el calor. Esto quiere decir que les llamarás la atención si haces ejercicio fuera, sin importar la hora y el día.

3. Ventiladores: ¿Te has dado cuenta que no sufres de mosquitos cuando hace mucho viento? Eso sucede porque no pueden volar a velocidades arriba de los 20mph. Además el viento elimina los olores que tanto los atraen. Si pones un ventilador cerca de la puerta, es muy posible que evites un acercamiento.

4. Usa tenis: Los mosquitos que cargan con el zika adoran los pies humanos, y aún más cuando están en sandalias y chanclas porque usualmente están sudados y sucios. Para evitar esto, ponte tenis. Así estarás más cómoda y evitarás picaduras.

5. Evita fragancias florales: Algunas fragancias florales atraen a los mosquitos. Tal vez no todas, pero sería buena idea evitar ese tipo de perfumes, al menos en temporada.

Qué no funciona: Aceite de canela u otras especies y plantas que han sido llamadas remedios naturales para los mosquitos desafortunadamente no sirven. Y si llegan a funcionar, lo harían tan sólo una hora. Comer ajo también ha sido una técnica muy popular para repeler mosquitos, pero no hay ninguna prueba científica que lo respalde.