Alfa Romeo MiTo, cien por ciento emoción

Hay autos que fueron diseñados para transportarnos. Otros, para darnos placer



GUALADAJARA, JALISCO (03/SEP/2016).- Para la mayoría de las personas un auto es una herramienta que los lleva del punto A al B. Pero si estás leyendo esto, probablemente también piensas que lo más importante es cómo haces el trayecto. En este caso, el Alfa Romeo MiTo está hecho para ti.

El que ponga el corazón antes del cerebro tal vez no viva tanto como los racionales, pero sin duda pasará por esta vida mucho más felizmente. Será el que se decida a comer aquél delicioso pastel; el que se anime a pagar por el boleto en el asiento en la Primera Clase aunque no sea precisamente adinerado; será el que se atreva a pedir un baile a la más guapa y hasta a robarle un beso. Y tal vez él no lo sepa, pero probablemente sería muy feliz con un MiTo.

Diseñado y construido como el menor de los Alfa, el MiTo es un gran coche como cualquiera de sus hermanos. Su esencia es especial, distinta, exclusiva. Esto se percibe desde el diseño. Habrá algunos que lo vean como raro y lo raro, bueno, todos ya saben de quién es pariente. Pero también habrá algunos que estarán de acuerdo con nosotros en que sus formas son hermosamente atrevidas, únicas, absolutamente italianas en esa manera vanguardista de hacer las cosas, de inventar, de atreverse. Da Vinci lo hubiera firmado.

No es sólo por fuera que el MiTo es diferente. Su interior muestra mejores materiales que los de una marca de volumen, es cierto, pero no tanto como los alemanes. En lo particular nos queda la sensación de que lo hace porque no le parece importante, no porque no quiera o no pueda.

En la versión de entrada, la que tenemos para prueba ahora, hay todo lo que un entusiasta necesita para ser feliz, hasta de sobra. Hay aire acondicionado; un buen estéreo; pantalla táctil; controles eléctricos de espejos, cristales y seguros; mandos en el volante y hasta siete bolsas de aire para proteger a todos en caso de accidente.

Voluntad propia

Si en diseño el MiTo es un auto distinto, en manejo su distancia hacia los demás es aún mayor. Porque mientras la mayoría de los coches de hoy es condescendiente con el piloto, permitiendo errores y corrigiéndolos de una manera que otorga a quien está al volante la equivocada sensación de que es mejor piloto de lo que realmente es, el MiTo exige más y por esto, no es para cualquiera también en este aspecto.Parte de esto viene de la suspensión trasera de eje de torsión que si bien sabemos que probablemente esté ahí por costos, de nuevo nos quedamos pensando que es una forma de hacer las cosas distintas, de dejarse querer. Porque el que sabe manejar podrá divertirse con el MiTo en las curvas con la alegría de un niño en su primer caballito de feria, de un atleta olímpico que disfruta su deporte más que la obsesión por ganar una medalla de oro.

Esto lo permite una dirección precisa y rápida y un motor tan chico como el coche, pero que desde sus aparentemente ínfimos 1.4 litros de desplazamiento saca 170 caballos de alegría para ponerlos en las ruedas delanteras, junto con una gran sonrisa en nuestra cara.

Como no todos los días estamos con humor para divertirnos, el MiTo puede ser cómodo y tranquilo en ciudad, pero cuando queremos jugar, del lado izquierdo de la palanca de cambios está el botón DNA (Dynamic, Normal, All Weather) que el ser empujado hacia adelante cambia los parámetros de la dirección, del motor, de la caja y de la suspensión. Con él el MiTo se transforma como si hubiera recibido una inyección de adrenalina y se transforma en un aliado, en aquél amigo que sí nos comprende y goza lo mismo que nosotros. Es de los más divertidos juguetes que podamos tener.

Lo mejor de todo es que la parte racional de este pequeño Alfa no hiere tu cartera como si la empresa quisiera obtener toda su liquidez necesaria al venderte un solo auto. Por los 350 mil pesos que cuesta hoy las opciones serían un Golf, un León o un Fiesta ST. Todos buenos coches, es verdad. Que pueden ser incluso más durables, amplios y cómodos que un MiTo, pero no son un Alfa. Y tener uno, recordamos, es como comer aquél pastel de chocolate, comprar aquél upgrade, robar un beso. Es, en una sola palabra: vivir.