Consejos para nutrir el amor de tu relación

La mayoría de las personas piensan que las relaciones amorosas son canijas y complicadas

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- Cualquier persona que se haya enamorado te dirá lo que todos saben: las relaciones amorosas son canijas y complicadas. Y lo peor es que hay personas que lo hacen ver como lo más fácil del mundo, y es que ellos se saben los mejores consejos que les traemos aquí:

Sé un buen roomie antes de entrar a una relación: ¿Ves que dicen que es mejor vivir solo antes de vivir en pareja? Pues si eres capaz de hacerlo todo por ti mismo (lavar, cocinar, limpiar, planchar, comprar), no te convertirás en una persona exigente que espera que su pareja haga todo lo que él no puede hacer.

Ten tus propios amigos: Está bien que de repente quieras estar con los amigos de tu novio, pero también es importante que tengas tus propias amistades. Tampoco caería nada mal que tuvieran un grupo de amigos en común, pero nunca olvides que eres tu propia persona, y como cualquier persona, necesitas tus propios amigos.

Ten tus propias actividades: Aunque sea genial pasar tiempo juntos, también es importante que hagas cosas por tu cuenta. No tienes que invitar a tu galán a cada actividad que realices, especialmente tus hobbies.

Solucionen sus problemas cuando aparezcan: En lugar de resentir a tu pareja poco a poco, o dejar que el problema se haga más y más grande hasta que explote, ¡resuélvanlo lo más pronto posible!

Aprende a soltar y a perdonar: Esto es vital. Una pelea nunca se resolverá si ninguno de los dos aprende a olvidar y a perdonar. Aunque resuelven el conflicto, si uno de los 2 no lo olvida, ese mismo conflicto seguirá saliendo a flote en peleas posteriores.

No se peleen entre ustedes, resuelvan los problemas juntos: Esto es clave, pues son un equipo, y si quieren actuar como uno, deberán resolver sus problemas. No es tú contra él, son ustedes contra el mundo.

No le resientas no ser perfecto: Tu pareja podría tener un buen de buenas cualidades que quieras en una pareja, pero seguro no las tendrá todas. ¿Y eso qué? Deberías celebrar aquellas que sí tiene y encontrar amigos con las demás. No le pongas expectativas irreales a tu pareja, pues solamente te decepcionará, ¡y no es su culpa!

Aprende a pedir perdón: Oh, vaya que es difícil, pero también es importante. Si de verdad lo amas, discúlpate. Nadie es perfecto, si te preocupas por él, deberías ser capaz de admitir que estuviste equivocada.