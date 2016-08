Pestañas de envidia en cinco pasos

Si quieres pestañas largas y saludables, tienes que empezar a realizar una rutina de belleza

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- Tener unas pestañas largas y saludables no sólo resaltan tus lindos ojos, sino que también le agregan glamour a tu imagen. Y aunque es fácil admirar y apreciar a aquellas chicas que lucen unas pestañas largas y naturales, desafortunadamente no muchas nacieron con los mismos atributos. Pero no todo está perdido, aunque no seas una Kardashian, y no tengas mucho dinero, puedes lucir unas pestañas dignas de Instagram.

1. Mantén tus pestañas en forma: Si quieres pestañas largas y saludables, tienes que empezar a realizar una rutina de belleza. Primero que nada debes ser súper gentil con ellas, humectarlas en la noche y no saturarlas de pestañas postizas. Aunque no lo creas, requieren los mismos cuidados que tus cejas o tu cabello. Y a la hora de desmaquillarlas, sé lo más cuidadosa posible, y asegúrate de hidratarlas cada noche.

2. Suficiente proteína. La proteína es una parte importante dentro de una dieta saludable, pero también es esencial para estimular el crecimiento de las pestañas. Alimentos como el pescado, frijoles, huevos y yogur tienen más que suficiente proteína, tanto para la salud de tu mirada, como para la de tu metabolismo y masa muscular.

3. Humecta: La forma más fácil de agregar volumen, longitud y definición a tus pestañas, es usando rímel, pero este producto de maquillaje, especialmente si es a prueba de agua, puede dañar y secar tus pestañas. Por eso mismo es súper importante que las humectes con un poco de vaselina, aceite de almendras o de coco y, si puedes, hasta con vitamina E para acelerar el proceso de crecimiento.

4. Capas de rímel: Este es un excelente truco, siempre y cuando conozcas los cuidados adecuados (que están arriba) para humectar tus pestañas. En lugar de usar una mascara, acumula capas de varios productos diferentes. Por ejemplo, puedes aplicar una capa de tu rímel con volumen, y luego otra de uno que agregue definición.

5. Serums para pestañas: Los serums o tratamientos son otra forma sencilla para acelerar el proceso de crecimiento. La clave está en elegir el correcto y ser consistente. Sé que es fácil olvidar la aplicación cada noche, pero si no le echas ganas, nunca tendrás los resultados que deseas.