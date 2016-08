Cocina mexicana, asociada a los valores familiares

La gastronomía típica del país nos recuerda los platillos de nuestra madres y abuelas

CANCÚN, QUINTANA ROO (28/AGO/2016).- La gastronomía mexicana vive un momento especial, pero no debemos esperar a que instancias como la UNESCO la distingan y honren, sino que hay que "sentirnos orgullosos de lo que nuestras abuelas, nuestras madres nos cocinan todos los días", expresó la chef mexicana Betty Vázquez.



"Cada vez que pasemos por una esquina y el olor nos haga salivar, debemos de rendirle reverencia esa persona que con su trabajo diario sigue manteniendo una tradición", demandó.



Asimismo, señaló que el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un compromiso, pero sobre todo un reto porque significa que alguien más está al pendiente de lo que sucede en México gastronómicamente hablando y que eso marca una responsabilidad.



En entrevista, refirió que cada región de México tiene miles de sabores y en este sentido, puso como ejemplo el mole, platillo que en cada casa tiene su receta, cada mano tiene su razón y sería interminable decir cuál es el mejor.



"Se trata de circunstancias, emociones, momentos los que marcan el mejor mole de tu vida, o la mejor salsa, o el mejor cebiche", añadió.



La Chef Betty Vázquez pidió revalorizar la gastronomía mexicana y sentirse orgullosos de ella, principalmente de aquella que tiene un origen doméstico, asociada a los valores familiares de este país.



En el marco de las actividades por el Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora este domingo, Betty Vázquez, invitada del programa Rock Star Chefs que se desarrolla cada mes en los hoteles Hard Rock Cancún y Riviera Maya, dijo que esta revalorización implica dar una nueva dimensión a lo que se tiene, a que se siga sintiendo, pero sobre todo que mantener ese orgulloso de lo que es la cocina, sobre todo la primaria, que es la que procede del entorno familiar.



"Cuando llegamos a la casa y sabemos que mamá hizo arroz dorado, o que hoy hizo un postre que nos gusta, esos son los sabores primarios", explicó la especialista, quien señaló que hay también sabores secundarios y universales, vinculados a momentos y circunstancias especiales que surgen en la vida de cada comensal.



"Gastronómicamente hablando, México tiene mucho qué hacer para hacerle entender al mundo que somos más que tacos, tortas, enchiladas y nachos", aseguró.



Al referirse al emblemático ingrediente de la cocina mexicana que es el chile, afirmó que fuera de enchilar, puede también ser sutil, elegante, pleno de sabor, pleno de esencias y con una gran representatividad de nuestra cocina y tener un justo balance en los platillos que acompañe.



"Hay un mundo extraordinario para descubrir, para gozar, para darse un clavado de cultura de tradición de raíz, eso es la cultura", enfatizó sobre la gastronomía y su aporte a la idiosincrasia nacional.



La Chef insistió en que la gastronomía mexicana vive un momento especial, que debe hacernos sentir orgullosos de lo que nuestras abuelas, nuestras madres nos cocinan todos los días.



Consideró que su participación en el concurso de televisión Máster Chef, representa un gran desafío y al mismo tiempo es una gran plataforma para destacar la grandeza de la cocina mexicana y "hacernos entender el gozo que tenemos en el país" y que por la invasión de muchas otras culturas lo venimos olvidando.



"La profundidad de la cocina mexicana es milenaria, porque al final somos un país que está rodeado de muchos sabores y que por cuestiones culturales y rituales nos comemos lo que tenemos alrededor de nosotros, tenemos más de 500 quelites más de 200 variedades de maíz, tenemos innumerables recetas por municipio", destacó.



Vázquez, por otro lado, señaló que la mecánica, o esquema gastronómico ha cambiado en los últimos decenios en México, principalmente con el nuevo rol del carácter femenino, que ya no permanece exclusivamente en el hogar, sino que tiene que salir a trabajar, porque la economía entre dos es más fácil.



De tal forma, abundó, quedó desprovista esta parte referente "al apapacho alrededor de la mesa", de los niños que ahora se quedan con los abuelos y es alrededor de la mesa, donde se comparten las historias de familia, los valores, la historia del país, se sueña, y también se critica.



Destacó que al final, si se aplica el dicho somos lo que comemos y que gracias a lo que comemos crecemos, evolucionamos, nos reproducimos", entonces hay que cambiar la forma de ver las cosas, pues no se trata del simple hecho de alimentarnos y "de llenar la panza".



"La panza debe de nutrirse, pero el cerebro del cuerpo humano no está en la cabeza, el cerebro está en la panza, porque gracias a lo que el estómago nutre el cerebro piensa, gracias a lo que la panza siente si tenemos miedo, sensaciones, tengo mariposas en la panza y tengo señales cuando estamos emocionados"; añadió.



"Entonces, para mí el cerebro está en la tripa, en la panza, si logramos que la panza funcione como debe de ser, manda señales al cerebro y le manda señales a lo que pensamos que es el corazón que yo sigo considerando que el cerebro y el corazón son una tripa", expuso.