Maximiza su talento en los murales

Destaca por el manejo de acuarela, temple, óleo, acrílico, piroxilina, pintura al fresco, pastel y dibujo

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2016).- Para triunfar hay que arriesgar, salir de la monotonía y luchar por lo que realmente valga la pena; hay quienes dedican su vida a defender los derechos de las personas, otros más que cuidan la salud de los ancianos, adultos y niños, pero para el tamaulipeco Obed Calderón a quien no le gusta ser llamado como artista, su gran inspiración la encuentra en plasmar sus sentimientos e ideas a través de la mezcla de los pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas.

Sin seguir un patrón generacional, Obed desde muy pequeño sintió la necesidad de expresar lo que tiene en mente, por ello es que él define que la pintura es su vocación.

“Yo deseaba comunicarme con este lenguaje que son las artes. En mi caso la pintura comenzó como una necesidad. Y aunque en realidad yo soy Técnico en Mecatrónico, mi plenitud la he encontrado en las artes”, explicó el pintor, quien actualmente se encuentra estudiando el sexto semestre de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica en el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Casi por concluir un peldaño en el rubro de sus estudios, Calderón ya piensa en estudiar una Maestría de Artes Plásticas, incluso ya se visualiza en un estudio propio donde desarrolle su creatividad a fin de producir objetos artísticos accesibles a las personas. “Quiero continuar desarrollándome en mis estudios en el sentido a los trabajos de gran formato”.

Igualmente sin dejar a un lado las obras en caballete, y la escultura, el creativo dijo sentirse con ganas de que en un futuro pueda mejorar sus técnicas artísticas. “Tengo experiencia en la escultura, pero muy poca, por eso quiero aprender más de este rubro, ya que se pueden hacer murales con la escultura”.

¿Su máximo? los murales, esos que sobre una fina capa intermedia en la piedra o el ladrillo, a través de diversas técnicas, principalmente de “el fresco”, la pintura se coloca en el repello de la pared todavía fresca. “Toda la obra artística es importante, pero los murales siempre están disponibles para las personas, en cambio la obra de caballete necesitan otro tipo de infraestructura para mostrarse.

Hay una tradición de mural en México muy importante. El fresco se ha empleado desde la época prehispánica, entonces es relevante que se siga haciendo como parte del rescate de producción artística. El hecho de que los murales están adosados le da un toque diferente a las demás representaciones de obras”.

Además de la pintura

¿Hay algo más en lo que los pintores piensen además de colores? Sí, y Obed lo confirma al declararse analítico de las cosas que le suceden a su alrededor. “Me encanta observar y darme cuenta de las personas y elementos que están a lado mío; quizá esa sea mi inspiración. Me gusta tener contacto con todo tipo de personas, ya que siempre intento explicarme el fenómeno humano y tener conocimiento del porqué suceden las cosas, el por qué “ese” señor está tirado o por qué la señora corre”.

“No soy artista”

A 13 años de dedicarse a la pintura, Obed prefiere que lo llamen pintor y no artista. “La palabra artista no me gusta mucho (...) Si la gente identifica algo como arte, es juicio de ellos. Creo que decir que soy artista es establecer distancia con las personas, de decir estoy en un nivel más elevado de conciencia, y no, nuestro oficio requiere de tener curiosidad, creatividad e interpretación de símbolos y eso sí me gusta”.

Por inaugurar obra

Obed está próximo a presentar un mural que está expuesto en el aula de cómputo e inglés de la Escuela Urbana número 19: Niños Héroes (calle Reforma # 280, colonia Centro), la cual ha sido bautizada como “La Búsqueda”, “precisamente porque los elementos pintados tienen que ver con la búsqueda de la comunicación, de la tecnología y del humano, en una sintonía a superar la situación actual y ser mejores en el entorno que nos rodea, a pesar de las limitaciones de género. Se trata de la inclusión y de fomentar la libertad”, precisó el tamaulipeco de 28 años de edad.

Igualmente, otro de los grandes atractivos del reciente mural es que está hecho sobre el techo y la pared. “Se hizo un estudio geométrico, ya que las líneas de atención siempre llevarán al punto central que es el espacio. Es envolvente”, señaló el pintor. La inauguración del mural es el 29 de agosto.

TOMA NOTA

Datos técnicos de "La búsqueda":

Medida: 15 metros cuadrados

Técnica: Al fresco

Tema: El espacio

Tiempo que duró la realización: Tres semanas

EL INFORMADOR / KARINA GÓMEZ