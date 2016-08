Especialistas llaman a evitar exponer a bebés al sol

Los rayos del sol son altamente dañinos, ya las radiaciones son cada vez más agresivas

REYNOSA, TAMAULIPAS (27/AGO/2016).- Médicos exhortaron a padres de familia a evitar exponer al sol a los bebés menores de seis meses pues no han desarrollado la capacidad para segregar melanina, pigmento que protege la piel de los rayos solares.



El delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Roberto Hernández Báez, llamó a los padres de familia a incrementar los cuidados en los nonatos durante la temporada de calor, sin relajar las medidas pese a la culminación de la canícula.



Expuso que los rayos del sol son altamente dañinos en los bebés menores de seis meses de edad, ya que actualmente las radiaciones solares son más agresivas y aún no ha desarrollado plenamente la capacidad para segregar melanina, el pigmento que protege.



"A los bebés menores de seis meses de nacidos se les quema su piel y se deshidratan con gran facilidad, además de que a esa edad todavía no es conveniente aplicarles crema solar", dijo.



Señaló que si por descuido o desconocimiento de los padres el bebé se asoleó y presenta quemaduras con ampollas, acompañadas con síntomas de deshidratación y fiebre, deben de acudir a atención de inmediato para que el médico evalúe el daño ocasionado en la piel y otorgue un tratamiento adecuado para su recuperación.



Resaltó la importancia de proporcionar líquidos o Vida Suero Oral, a fin de evitar una deshidratación más severa, además de colocarle toallas húmedas sobre la piel para regular la temperatura corporal.

Finalmente señaló que durante el verano los padres deben estar alertas sobre el cuidado de los bebés, ya que en esta temporada es común que visiten albercas, playas o lugares de recreación al aire libre, donde las posibilidades de sufrir alguna quemadura por el sol son mayores.