Señales de que tu clase de ejercicio es muy difícil

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2016).- Entras al gimnasio, empiezas a darle duro a la bicicleta, y terminas más cansada que cuando diste a luz. ¿Es tu condición? ¿De verdad estás tan mal? No necesariamente.

En algunos casos, aunque no en muchos, es probable que tú no seas el problema, sino el esfuerzo que estás haciendo.

1. Tus músculos tiemblan incontrolablemente: Un temblor normal es bueno, después de todo es un indicador de fatiga muscular. Pero si no puedes controlar ese temblor, entonces TAL VEZ has ido demasiado lejos.

El temblor continuo puede poner en riesgo tus articulaciones, y si no puedes controlarlo en el siguiente movimiento, es importante reducir la intensidad del ejercicio, descansar y seguir si sientes que estás lista. No importa si tu instructor te regaña o te grita, salte del lugar. No necesitas presumir fuerza cuando tu salud está en juego.

2. Tu respiración está MUY agitada: En cualquier caso, pero especialmente la yoga, es imperativo poner atención a tu respiración. Si se acorta tanto, que prácticamente estás luchando por respirar, es hora de alentar o bajar la intensidad.

No te exijas más de lo que puedes dar, incluso los grandes atletas saben que tomar una pausa y descansar les da una perspectiva fresca y los revitaliza.

3. Taquicardia extrema: Numerosos estudios han demostrado que monitorear el ritmo cardíaco durante el ejercicio es una forma muy eficaz para entrenar. Esto no sólo te ayuda a mejorar, sino también a saber a partir de cuándo te estás pasando de la raya.

Y si no quieres comprarte un monitor, será fácil de identificar las señales de un ritmo cardíaco MUY alto: primero no podrás articular palabras, luego sentirás que estás a punto de desmayarte. Y no importa si apenas llevas 5 km, ¡escucha a tu cuerpo!

4. No puedes hacer bien los ejercicios: Si tu instructor no provee de modificaciones para un movimiento, entonces necesitas un nuevo instructor. Es más que obvio que no todos en la clase tendrán el mismo nivel de condición física. Pero si dan opciones y aun así no puedes llevarlas a cabo, tal vez necesites algo más.

5. Ves puntos negros: Éste será obvio, pero te sorprenderá saber cuántas personas no se detienen a pesar de sentir mareo y ver puntos negros en frente de sus ojos. Ésta es una idea peligrosa, pues es señal de que tu cuerpo no está listo para tal nivel de intensidad, y que tus niveles de azúcares están muy bajo.

Si esto te sucede, detente inmediatamente, siéntate, toma agua y tranquilízate. Si tienes a tu profesor ahí, dile lo que está sucediendo y no te avergüences. Toma su tiempo acostumbrarse y regularizar las nuevas actividades.