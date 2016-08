Buscan compuestos contra cáncer en plantas endémicas de Sonora

Los investigadores de la Unison investigan también medicamentos contra el diabetes y diversas infecciones

HERMOSILLO, SONORA (27/AGO/2016).- Investigadores de la Universidad de Sonora (Unison) estudian plantas endémicas del Valle del Mayo en el sur de Sonora, para encontrar compuestos para nuevos medicamentos contra el cáncer, diabetes y diversas infecciones.



El docente e investigador, Edgar Felipe Morán Palacio, explicó que estos trabajos sobre el uso medicinal de las plantas se efectúan en el Laboratorio de Bioquímica y Toxicología del campus Navojoa de la Unison, el cual está a bajo su cargo.



"Lo que hacemos es buscar nuevas alternativas para tratar diferentes enfermedades causadas por bacterias, hongos e incluso, estamos en la búsqueda de compuestos anticancerígenos, antioxidantes y tratamiento de la diabetes", reveló.



Recordó que estos trabajos científicos iniciaron en 2009 y han tenido buenos resultados en los estudios de plantas usadas por la medicina tradicional de la región, principalmente la etnia mayo, para el tratamiento de dolores estomacales o infecciones.



Entre las plantas estudiadas en el laboratorio están las llamadas comúnmente jutuki, mangle rojo, tatachinole y estafiate, de las cuales se ha probado su capacidad contra hongos y bacterias, abundó.



Señaló que esas son especies a las que se les ve mejor futuro para su aplicación y normalmente se utilizan como cataplasmas en las heridas o como té.



El uso de la medicina tradicional es indiscutible en todo el país, no sólo en Sonora, pero se tiene que aislar los compuestos que son agentes causales para curar, porque la planta entre sus compuestos produce otros que son tóxicos para el organismo, dijo.



Asimismo, añadió Morán Palacio, además no es un solo compuesto el que tiene propiedades curativas, a veces son dos y uno ayuda al otro.



Indicó que la siguiente etapa es identificar las estructuras moleculares de dichas plantas, pues si se descubre que se trata de una igual a la de un medicamento o compuesto medicinal que ya existe en el mercado, no tiene caso continuar con los estudios.



"Encontrar una estructura molecular diferente a las ya existentes en el mercado farmacéutico, permitirá generar una patente y significará también una opción para elaboración de nuevos medicamentos", puntualizó.