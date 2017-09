Brigadistas dieron información de ‘Frida Sofía’: Nuño

El titular de la SEP refiere que hasta después de 24 horas se pudo comprobar que la niña no existía

CIUDAD DE MÉXICO (25/SEP/2017).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, señaló que fueron los brigadistas quienes dieron la información sobre la presunta niña llamada "Frida Sofía" que había quedado enterrada en las ruinas de la escuela "Enrique Rébsamen" y que finalmente resultó que no existía.

Durante la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela secundaria "Deporte para todos", en la delegación Miguel Hidalgo, el funcionario refirió que los primeros reportes de la existencia de una niña que presuntamente estaba enterrada fueron de los rescatistas, y que sólo hasta 24 horas después de que surgió se pudo comprobar que no era cierta, y que había surgido de la "emoción" de encontrar y sacar gente de entre los escombros.

"Ese día (el miércoles) alrededor de las 9:00, un poquito antes de las 10:00 de la mañana, los diversos grupos de rescatistas civiles nos empezaron a comentar y reportar al mando de la Marina que aparentemente había una persona con vida. Siguieron los rescates, se empezó a organizar todo para poder llegar a lo que se informaba que podría ser una persona con vida. El siguiente paso es que lo que se nos informó por parte de los rescatistas es que aparentemente se podía tratar de una niña; después lo que se comunicó es que aparentemente habían tenido contacto con la niña, que la habían escuchado, que habían escuchado los ruidos que hacía, que se le habían preguntado algunas cosas y que había contestado (...) alguno de los rescatistas fue quien dijo que había escuchado que el nombre era Frida Sofía", dijo el funcionario ante la pregunta de un estudiante de secundaria.

Mencionó que durante el tiempo que permaneció en el plantel, comenzaron a surgir dudas sobre la existencia de la niña que contradecían las versiones iniciales. Hacia el final, argumentó que fue la "emoción" la que llevó a decir que "Frida Sofía" era real y que había que sacarla.

Se cuestionó que no hubiese papás buscando a ningún niño, que las maestras no reconocieron a ninguna niña con ese nombre, que había siete niñas llamadas "Frida" o "Sofía" pero ninguna llamada Frida Sofía, y el censo que se realizó entre padres de familia en el cual no se localizó a la niña.

"Las versiones de los rescatistas de que de que había una niña, me tocó ver la evolución no me moví de lugar por lo mismo: porque estábamos esperando un posible rescate y después no me moví porque cuando empezamos a ver qué había todos estos elementos que van apuntando a que realmente no había ya ninguna niña en los escombros pues me quedé hasta el final (...) ahora muchos de ellos (de los brigadistas) han salido a dar sus versiones, a decir 'bueno, pensábamos que había una niña, escuchamos cosas, teníamos la emoción de sacar'. Así es cómo evolucionó. Afortunadamente, pues nunca se dio porque ya todos los niños estaban localizados y estaban sanos y salvos en su casa", dijo.