Regresan a clases el lunes sólo 103 escuelas en CDMX

Se trata de 56 planteles de educación básica, 26 planteles privados, y 21 escuelas del nivel medio superior

CIUDAD DE MÉXICO (24/SEP/2017).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que en la Ciudad de México sólo 103 planteles de educación básica y media superior reanudarán clases este lunes, y que el resto de las escuelas, incluyendo las universidades, será escalonado y hasta que cuenten con el dictamen que avale que sus condiciones estructurales son seguras.

El titular de la SEP dijo que el listado de los planteles que reanudarán clases mañana podrá ser consultado en la página oficial de la SEP. Detalló que se trata de 56 planteles de educación básica, 26 planteles privados, y 21 escuelas del nivel medio superior.

"Ninguna escuela, ni privada ni pública, va a poder abrir ni va a poder operar si no tiene el certificado de Seguridad Estructural. Ninguna escuela que no esté en el listado que la SEP dará a conocer en su página, podrá abrir. No quiere decir que la escuela está dañada sino que no se ha hecho la revisión", dijo Nuño.

Por su parte, en conferencia de prensa conjunta, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac, las clases continuarán suspendidas en todos los niveles para "no complicar la operatividad de los cuerpos de rescate" que aún laboran en esas zonas. Lo que significa que en el listado de escuelas que son aptas para reanudar labores no aparecerá ninguna que se encuentre en estas demarcaciones.

Aurelio Nuño dijo que "la prioridad es la seguridad de los niños, niñas y jóvenes, así como de las maestras y maestros". Por ello, señaló que, en conjunto, las autoridades federales y locales decidieron "hacer una revisión de las condiciones estructurales de todos los planteles de todos los niveles educativos de la Ciudad de México".

"Por seguridad, y para tranquilidad de todas los papás y mamás, todas las escuelas van a ser revisadas", añadió. Explicó que todos los planteles que ya fueron autorizados para comenzar labores deberán tener pegado en las puertas de las escuelas el certificado otorgado por la SEP.

El titular de la SEP dijo que diario se irá actualizando el listado de escuelas revisadas.

Mientras, Miguel Ángel Mancera indicó que todas y cada una de las revisiones a los planteles educativos de la capital del país serán validadas por la autoridad federal, lo que significa que la SEP es la única autoridad que autorizará a las escuelas el regreso a clases.

Explicó que las instituciones que hayan realizado sus propios dictámenes y quieran utilizarlos, deberán validarlos ante la Autoridad Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México.

Hasta el momento, en conjunto 44 mil 569 escuelas de la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Tlaxcala abrirán mañana y podrán reiniciar sus actividades.

En Hidalgo serán 8 mil 554 que regresen a clases mañana; en Michoacán, 13 mil 834; en Oaxaca, 8 mil 959; en Puebla 9 mil 499 planteles; en el Estado de México mil 779; en Tlaxcala mil 841 centros escolares.

Nuño detalló que las revisiones por parte de especialistas a los planteles se realizarán en todo el país, en los cuales también se emitirán Certificados de Seguridad Estructural.

Sin estos certificados no será posible abrir las escuelas ni operar, sin importar que sean públicas o privadas, ni el nivel educativo puesto que los certificados aplicarán por igual para educación básica, media superior y superior, señaló el funcionario en conferencia de prensa.