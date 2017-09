Marina continúa búsqueda en colegio Rébsamen

No hay un plazo límite para finalizar las labores de rescate

CIUDAD DE MÉXICO (24/SEP/2017).- El secretario de la Marina Armada de México, Vidal Soberón, dijo que la búsqueda en el colegio Enrique Rébsamen continúa y que no descartan que haya vida en la zona.

En un recorrido por el lugar, Soberón señaló: "Es muy difícil, no quiero caer en contradicciones, puede haber vida, jamás en la vida nos derrotamos, seguimos en la búsqueda y rescate".

El titular de la Semar dijo que no saben exactamente si hay personas con vida o no en el lugar, pero que su personal toma "como condición de que sí hay vida, de ahí tanto cuidado en dónde estamos entrando y cómo remover las placas".

"Simplemente hasta donde nos llega la información podemos pensar de una persona", añadió.

Soberón detalló que en la zona no hay un plazo límite para finalizar las labores de rescate, por el contrario, aseguró que trabajarán "el tiempo que sea necesario".

Además, a través de su cuenta de Twitter, el alto mando escribió: "No nos detendremos, no desistiremos hasta tener la certeza que no haya alguien más y agotar todas las posibilidades en la búsqueda y rescate".

Este domingo, el titular de la Marina recorrió también otras zonas de desastre en la capital del país.