Niño se reencuentra con su mascota tras sismo

Patricio, la mascota de Fernando, quedó atrapado en su hogar después del temblor

México (24/SEP/2017).- Cuando supe que mi mascota de toda la vida se había quedado sola en la casa en el momento del temblor, me dio mucha impotencia, "estaba yo mal, pero mal, llegue a mi salón y guarde mis cosas con enojo, porque no sabía si volvería a ver a Patricio", relató Fernando Bouvet, un chico de 13 años de edad.

Recordó que el martes 19 de septiembre, momentos después del sismo de 7.1 grados que cimbró a la Ciudad de México, su madre llegó llorando por él a su escuela secundaria y le dijo: "Fernando, el departamento se cayó y Patricio estaba adentro".

En ese momento, dijo, "quede en shock, subí por mis cosas al salón, pero con la vista súper pérdida, así viendo al infinito, estaba yo mal, pero mal, llegue a mi salón y guarde mis cosas con enojo, y comencé a llorar porque no sabía si volvería a ver a mi perro Patricio".

"Tengo a Patricio desde hace ocho años, cuando apenas yo tenía seis, en un cumpleaños me lo regalaron quesque porque estaba feo; por eso me dolía saber que estaba aún en el edificio y no podía salir".

Era tanta su desesperación, señaló, que al estar enfrente del edificio donde vivía, le dijo a su mamá "voy a entrar por Patricio". Y mi mamá me dijo: "ni loca prefiero que se muera el perro a que te mueras tu".

Fueron momentos de incertidumbre, no teníamos líneas para comunicarnos con nadie, contó Fernando. "Mi mamá y yo fuimos a buscar un teléfono para poder hablarle a la familia y saber cómo estaban, hasta que por fin encontramos uno".

Cuando regresaron al edificio, "mi papá ya había llegado y fue cuando pude ver que estaba todo acordonado, de un costado no se veía nada pero del otro lado por donde entraban los coches todo el piso estaba lleno de escombros, la rampa sumida al piso y algunos departamentos sin pared. Patricio seguía adentro y yo seguía llorando por mi perro".

Había que esperar a que llegará Protección Civil y Bomberos a valorar los daños en el edificio ubicado en Calzada de Tlalpan, en la colonia Benito Juárez, para ver si se podía entrar a sacar las cosas y sobre todo a Patricio, comentó Fernando Bouvet.

En ese momento, dijo, "mi mamá decide llevarnos a mí y mi hermano con mi abuelita y sólo se quedan mi papá y un tío mío a esperar que pudieran subir, y le dijo a mi papá: "tráete a Patricio".

Ya en casa de la abuela, "mi mamá nos ordena no comer nada de dulce, porque por el susto decía que nos podía dar diabetes, pero por eso comimos muchas cosas saladas como cacahuates y papas", continuó su relato.

Horas después, dijo, "mi hermano y yo oímos llegar a mi papá con Patricio, habían logrado subir y poder sacarlo".

"Cuando entró a la casa corrí hacía el y él hacía mí, lo abrace tan fuerte y el no paraba de lamerme y yo de acariciarlo y besarlo, me dio tanta alegría volver a verlo, aunque se lastimó una patita, y ahora la tiene vendada por una luxación".

Sin embargo, ahora en medio de colchonetas instaladas en las canchas del albergue provisional instalado en la escuela preparatoria CUM, en la colonia Del Valle, Fernando y Patricio olvidan ese mal sabor de boca y Fernando sólo espera que la patita de su mascota de toda la vida se recupere pronto.