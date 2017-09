Incertidumbre, en condominio donde viven 114 familias

Los afectados señalan que hay desinformación y las autoridades los traen ‘de un lado a otro’

CIUDAD DE MÉXICO (23/SEP/2017).- Habitantes del condominio ubicado en Emiliano Zapata 252, en la delegación Benito Juárez, viven desesperados porque no han podido regresar a sus hogares y se han topado con burocracia e incertidumbre para que las autoridades certifiquen la situación estructural del inmueble, dañado tras el sismo de 7.1 grados y que fue acordonado para que nadie entrara.

Juan Carlos Herdocia, administrador del inmueble, comentó que están conscientes de que hay prioridades en los trabajos de rescate; sin embargo, señaló que hay desinformación y las autoridades los traen de un lado a otro a pesar de que por su cuenta contrataron a un perito que aseguraba que no hay daño estructural pero se requieren hacer reparaciones antes de volver a habitar el inmueble donde viven 114 familias.

Los residentes no tienen sus identificaciones ni siquiera ropa porque sus pertenencias se quedaron adentro y fue hasta el jueves que les permitieron sacar a sus mascotas; algunos vecinos viven de forma temporal con familiares o en el albergue de la demarcación.

"Estuve en el albergue y llegó el señor (Miguel Ángel) Mancera y ofrecieron cosas pero no pasó nada, hoy estuve en la delegación pero tampoco pasó nada, entonces hay desorientación, no hay información no sabemos qué hacer, eso es lo grave", expresó con molestia.

"Estoy decepcionado porque es una cuestión burocrática", dijo Herdocia.

Los vecinos del inmueble realizan guardias para cuidar el edificio todo el día y evitar la rapiña; el edificio está a unos metros del condominio de Petén y Zapata que se colapsó.

En un comunicado la delegación Benito Juárez informó que han atendido 200 de 500 solicitudes de revisiones de edificios y que no minimizaran ninguna petición.

Se solicitó una entrevista con la demarcación sobre la problemática pero no hubo respuesta.