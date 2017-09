El SSN confirma tres sismos en Oaxaca

El coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que no hay daños graves en la CDMX tras los sismos de hoy sábado.

Tres eventos relevantes con epicentro en Oaxaca:

Sismo M 6.1 a las 7:52 AM

Sismo M 5.2 a las 8:24 AM

Sismo M 5.0 a las 8:25 AM