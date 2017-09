Danielle Dithurbide habla tras polémica de ‘Frida Sofía’

La reportera de Televisa subió a Facebook un video y da su versión de los hechos

GUADALAJARA, JALISCO (22/SEP/2017).- Después de la polémica que se generó sobre el caso de la niña ‘Frida Sofía’, Danielle Dithurbide Vega, la reportera de Televisa que cubrió el suceso, habló sobre su experiencia.

A través de su cuenta de Facebook, Dithurbide subió un video en el cual comienza diciendo que desde el martes 19 de septiembre no ha regresado a casa.

La reportera narra lo que sintió cuando llegó al colegio Enrique Rébsamen y vio los cuadernos y mochilas bajo los escombros, se dijo conmovida por imaginar lo que los niños habían pasado en el momento del sismo que sacudió la Ciudad de México y otros estados del centro de país, sin embargo señala que minutos después se enteró de que habían localizado una niña con vida y esa fue la razón de su ilusión, sentimiento que también se generó en las miles de personas que estaban al pendiente de los hechos.

Confesó que quiso compartir la noticia con la responsabilidad que conlleva su profesión a pesar de las emociones.

Cuando se enteró que la persona que se encontraba en los escombros no era una niña y no se llamada ‘Frida Sofía’ sino una persona mayor, dijo que no tenía palabras para describir la impotencia, frustración y desilusión que sintió.

“Cuando una persona está cubriendo una zona de desastre, se tiene que atener a lo que las autoridades al mando dicen” narró la periodista.

Explicó que la labor de un reportero en este tipo de situaciones se debe de hacer con precaución y con limitaciones para “no obstaculizar las labores de los rescatistas”.

Danielle finalizó diciendo que no se moverá del colegio hasta que la persona sea rescatada y agradeció a las personas que la han apoyado durante su cobertura y “cuando regrese a casa seré una persona con más experiencia”.