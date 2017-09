'Dreamers' de NY envían víveres a afectados por sismo en Puebla

Se organizan con la comunidad de migrantes para recolectar lo necesario para damnificados

PUEBLA, PUEBLA (21/SEP/2017).- La comunidad de migrantes y de ''dreamers'' en Nueva York se han organizado para la recolección y envío de víveres para las personas que resultaron damnificadas en Puebla, debido al sismo de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre.

Ricardo Andrade, presidente de la Fundación Pies Secos, informó que los migrantes mexicanos asentados en los condados de Queens, Bronx y en Yonkers se organizaron de manera inmediata tras conocer las afectaciones en Puebla, principalmente en la región de la mixteca, zona con mayor expulsión de migrantes.

"Están por llegar las primeras 10 toneladas de ayuda en víveres, a través de una aerolínea que dio el servicio sin ningún costo y aterrizarán en la Ciudad de México. Inmediatamente comenzaremos a distribuirla en las zonas más afectadas", dijo.

Insistió que la entrega la harán los migrantes, jóvenes que radican en la Unión Americana, así como niños y niñas que nacieron en Estados Unidos pero que son hijos de mexicanos. Todo ellos vienen acompañando la carga para entregarla de mano en mano a los afectados por el sismo.

"Que no se pierda esta cultura de ayudar, que no se pierda la sensibilidad ante este tipo de hechos, y recordar que como me mexicanos nos caracteriza la solidaridad entre hermanos", indicó.

Ricardo Andrade refirió que las camionetas de ayuda se distinguirán porque portarán en el frente las banderas de México y de Estados Unidos, de manera que los poblanos puedan identificarlas.