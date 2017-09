No se desesperen, no perdamos la esperanza: rescatista

Una integrante de Protección Civil trata de calmar a los familiares de los que aún continúan desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2017).- Han pasado poco más de 24 horas de que un sismo de 7.1 cimbró a la Ciudad de México. Entre las calles de Puebla y Valladolid, en la colonia Roma, casi un centenar de personas espera noticias de sus familiares que quedaron atrapados entre los escombros de un laboratorio microanalítico de control de alimentos.

"No se desesperen, hay máquinas removiendo escombros, hay partes del edificio que no están tan dañadas, no perdamos la esperanza, pero tienen que ayudar, guardar silencio, que no lleguen más amigos y familia porque ya no necesitamos manos", explicó una integrante de Protección Civil que participa en el rescate.

Carlos la interrumpió y le dijo que hay una lista de personas muertas, "unas 16" y otra de 8 que se cree que permanecen entre las ruinas de su lugar de trabajo.

"Ahí están mis compañeros, yo no tengo a ningún familiar, pero me uno a su dolor porque los conozco, son amigos, gente honrada, humilde, que desgraciadamente están ahí abajo".

De pronto los puños se elevaron, "¡Silencio!" Pedían personas con cartulinas y Protección Civil mencionó que habían llegado perros para buscar gente. "Si no nos callamos, los perros no van a escuchar nada, no podremos sacar personas con vida".

De inmediato, la misma chica de los cuerpos de rescate prometió que mantendría informada a la gente. "No les puedo jurar que sacaré a su papá, mamá, hermana, esposo o esposa, pero eso sí, en cuanto haya información aquí me tendrán porque la incertidumbre que viven no se la deseo a nadie".