Pese a nuevo sismo, Gobierno asegura el apoyo en Oaxaca

La secretaria Rosario Robles afirma que seguirán apoyando a la población del Istmo afectada por el temblor del 7 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2017).- El estado de Oaxaca es y seguirá siendo prioridad para el Gobierno de la República, por lo que los trabajos en las zonas afectadas continuarán y no se dejará de atender a las familias damnificadas del Istmo de Tehuantepec por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Rosario Robles.



"Queremos decirle al pueblo de Oaxaca, particularmente a la población del Istmo que no están solos y que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto los seguirá apoyando", expresó en un comunicado.



Acompañada por la Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, la funcionaria federal dijo que luego de participar en la reunión de Gabinete convocada por e l Presidente Peña Nieto en la ciudad de México -como consecuencia del sismo registrado este martes en el estado de Morelos- se les instruyó regresar a Oaxaca para mantener el respaldo del Gobierno de la República a los municipios istmeños afectados.



"El mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto al pueblo de Oaxaca, principalmente al Istmo de Tehuantepec, es que no están solos. Seguiremos acompañándolos en esta etapa de reconstrucción, porque para el Gobierno de la República, Oaxaca es y seguirá siendo prioridad", precisó en presencia del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros.



Rosario Robles Berlanga dijo que el Presidente de la República ordenó que de ninguna manera se suspendan los trabajos que se realizan en la región del Istmo, sino que deberán seguirse conforme a lo establecido, por lo que la presencia de funcionarios del gabinete federal en la zona del Istmo continuará de forma permanente.



La titular de la Sedatu precisó que de manera paralela, el Gobierno de la República brindará su apoyo a los estados hermanos de Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México por el sismo de 7.1 grados Ritcher, "pero mantiene su palabra de no abandonar a las familias del Istmo a pesar de esta tragedia registrada en la capital del país".



Indicó que a 12 días del sismo del pasado 7 de septiembre, en la totalidad de los 41 municipios del Istmo se han restablecido los servicios públicos básicas en materia de agua potable, electrificación, salud y seguridad pública.



Además que se han realizado acciones de censo en más de 50 mil viviendas que resultaron afectadas a las que se deberá atender para su reconstrucción.



Robles Berlanga sostuvo que la etapa de emergencia aún continúa en el estado, toda vez que aún se registran réplicas en la región del Istmo y existen personas que pernoctan en albergues, por lo que la tarea es redoblar los esfuerzos para abastecer estos espacios, así como en la remoción de escombros de las viviendas y edificios públicos derrumbados.



Seguimos con las tareas y los trabajos de supervisión en los albergues de Oaxaca para garantizar a las familias damnificadas comida, un techo y condiciones de seguridad, puntualizó.