Retorna la pesadilla del terremoto 32 años después

Sismo de magnitud 7.1 sacude a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2017).- Gritos pidiendo silencio, el ruido de las sirenas y oleadas de polvareda se entremezclaron en las calles de la Ciudad de México, donde la incertidumbre reinó en los numerosos rescates desencadenados tras el fuerte terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter.

Hasta el cierre de edición, el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el número total de fallecidos ascendió a 224 en Morelos, en la Ciudad de México, en Puebla, en el Estado de México y en Guerrero.

En la capital del país, en la zona cero, donde hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se cimbró dejando tras de sí uno de los sismos más devastadores de su historia, la tierra se volvió a mover.

Paradojas de la naturaleza. El mismo día, pero de 2017; es decir, 11 mil 680 días, cinco horas, 55 minutos después, los capitalinos vuelven a vivir el terror de un sismo.

Allí en la Zona Centro, luego de las 13:14 de la tarde de ayer, hora oficial del temblor, decenas de oficinistas desalojaron sus áreas de trabajo, por segunda vez, luego de que a las 11:00 horas hubo un simulacro como señal de duelo de 1985 —otra paradoja— y se concentran aterrados.

Se asomaban los rostros del pánico. De un martes que no se quería que llegara, pero llegó, martes del gran sismo que venía.

Lágrimas, abrazos entre compañeros que desalojaron sus oficinas, luego de esos minutos de angustia que a todos les parecieron siglos.

Quienes salieron de estos edificios, vivieron un calvario, mientras bajaban las escaleras, éstas se movían de un lado a otro. Todos usan sus teléfonos para intentar comunicarse a casa, para saber si sus seres queridos están bien.

“Camínele a la zona de seguridad, joven, luego saca fotos de la tragedia, no ponga en riesgo su vida”, dice una mujer policía mientras trata de ordenar lo que a esa hora ya es un gran caos, confusión y miedo.

Hubo crisis nerviosas. Algunos simplemente están sentados, absortos, con la mirada perdida, en este gran paraje sobre Avenida Reforma, donde se pueden ver los ríos de gente. Volteaban al cielo para ver si alguna réplica hace mover los edificios, otra vez.

Los encargados de Protección Civil de cada centro laboral, usaban sus megáfonos para pasar lista. Los que salían de los edificios caminaban agarrados de las manos, llorando unos, otros intentando no hacerlo.

La gente caminaba como zombi.

Sobre Madero, que lleva al Centro Histórico, se cerró la circulación a coches. Parecía un día de desfile, pero los que ahí estaban mostraban rostros de confusión, de tristeza.

El transporte fue un caos. Vialidades cerradas, no hubo forma de trasladarse. Todo fue a pie o con bicicleta. Rafael Hernández, comerciante, tuvo que caminar desde el Auditorio Nacional hasta Calzada de Guadalupe, por la falta de transporte.

Muchos como él son cronistas urbanos de lo sucedido en la ciudad. Relata que en su camino vio dos edificios caídos.

En la Plaza de la Solidaridad, a un costado de La Alameda, donde el Hotel Regis cayó aquel 19 de septiembre del año de 1985, reviven los recuerdos. El bombero Juan Manuel Flores Ledezma, 32 años después, llegó este martes poco antes de las 6:00 de la mañana para rendir tributo a los caídos de los sismos de 1985.

Allí los agarró el temblor de ayer. En 1985 era instructor de cadetes del Pentatlón Deportivo Militar. Luego del sismo se hizo bombero. Ahora le tocó bajar de un edificio a dos personas que no querían desalojar. “Con perdón de la palabra, los tuvimos que bajar a fuerzas”.

“¡Todavía falta otro, cuando tiembla fuerte es de a tres!”, gritó un indigente al lado del Metro Juárez. La gente lo miraba.

Llegar a casa fue la misión casi imposible en medio del pánico para cientos de miles.

La ciudad está de luto... otra vez.

Militares aplican plan en la capital

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó tres mil 428 efectivos militares y 15 binomios canófilos que se encargan de buscar a personas atrapadas entre los escombros en las áreas dañadas de la Ciudad de México, como parte de la activación del Plan DN-III-E.

Con motivo del sismo, la Sedena activó el plan en las áreas dañadas, a fin de coadyuvar en las labores de apoyo con las autoridades de Protección Civil, con el objeto de prestar ayuda de manera inmediata a la población afectada.

“El Ejército y Fuerza Aérea se solidariza con la población mexicana y refrenda su compromiso de trabajar en todo momento, condición y lugar, para mitigar los estragos que ha dejado este movimiento sísmico”.

Sin luz, 3.8 millones de personas

Tras el sismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 3.8 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica la tarde-noche de ayer en la Ciudad de México.

El sismo lo sintieron 12 millones

El epicentro del sismo registrado ayer, de magnitud 7.1 grados, se ubicó a 120 kilómetros de la Ciudad de México, con una profundidad de 57 kilómetros en la Placa de Cocos.

Se registró a las 13:14 horas en el límite de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al Sureste de Axochiapan, pero fue sentido por 12 millones de personas en el Centro del país, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Xyoli Pérez Campos, jefa del Sismológico, y el geólogo de la UNAM, Leonardo Ramírez, indicaron que este movimiento tuvo un mecanismo diferente al registrado el pasado 7 de septiembre, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec.

Acentuaron que, al ocurrir a 120 kilómetros, el movimiento provocó un movimiento muy intenso en la zona Centro del país.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 temblores por día.

IMSS

Para mayores informes tras el sismo y canalización de casos, el IMSS habilitó el call center 01800-623-2323.

CRÓNICA

La incertidumbre reinó

Minutos antes de la 13:20 de la tarde comenzó a moverse la tierra; lo sentí igual de fuerte que hace 32 años, cuando el 19 de septiembre de 1985 gran parte del Distrito Federal quedó en ruinas... En aquel entonces mi mente no vislumbraba el nivel de destrucción que puede ocasionar un terremoto; ahora lo sé. El temblor de ayer tuvo tal fuerza que no conseguía ponerme de pie, el movimiento me empujaba contra las mesas. Me encontraba en un restaurante de Paseo de la Reforma, cuando logré salir, continuaba el temblor. Escuché cómo se rompían vidrios y de algún punto el polvo formó una nube.

El temblor del martes fue de poco más de 7 grados, y puso en caos a la Zona Centro de la Ciudad de México; lo viví desde la zona financiera, hotelera y restaurantera de la urbe capitalina: Y es que cuando el piso comenzó a moverse todos buscamos ponernos a salvo, nos conducíamos tratando de no empujarnos, de alejarnos lo más rápido posible de los edificios altos, pero en Reforma, donde está la Torre Mayor y la Torre Bancomer, entre otros colosos de la construcción, es casi como un chiste.

Después, cuando paró la gran sacudida, comenzó la calma incómoda: todos se miraban, se aseguraban que estuvieran bien, pero la paz no duró mucho. Alguien, a lo lejos, comenzó a gritar: “Apaguen sus cigarros, hay fuga de gas... caminen todos hacia el Ángel de la Independencia”. Calculo que éramos cientos de personas las que tratábamos de movernos, fue así que de las 13:30 a las 14:40 horas, la incertidumbre reinó. Las fugas de gas tardaron en ser controladas, el olor nos obligaba a movernos de un punto de resguardo a otro, los bomberos no lograban llegar por el tráfico, la primera ambulancia consiguió cruzar el Ángel de la Independencia a las 14:20 horas; iba rumbo a un edificio de oficinas, en la Zona Rosa, donde se derrumbó el techo.

Al final, el desorden tomó forma: grupos de brigadistas organizaron a la gente, el olor a gas comenzó a desaparecer, ya eran dos minutos antes de las 3 de la tarde, cuando personal de Protección Civil, con megáfono en mano, le pidieron a la gente que, con calma, regresara a sus oficinas, algunos permanecieron sentados en las banquetas; otros, por increíble que parezca, caminaron a los puestos de tacos “para calmar el susto”, oí decir a un oficinista. Son las 15:15 horas y la ciudad está circulando de nuevo, las líneas telefónicas aún están intermitentes, las sirenas se escuchan en todas direcciones, la Policía Militar está circulando por las calles. Comienza el recuento de los daños.

Por: Ana Elsa Rodríguez

LA VOZ DEL EXPERTO

“Ya se esperaba…”

Alejandro Ramírez Gaytán (investigador de la UdeG).

El sismo que sacudió ayer el Centro del país se esperaba desde hace más de una década, pero en la brecha de Guerrero, entre Acapulco y Michoacán, “todo se tenía preparado, pero a todos nos sorprendió que ocurriera en la parte continental, entre los límites de Puebla y Morelos”, confirma el doctor en ingeniería sísmica, Alejandro Ramírez.

A tan sólo 10 días después de que otro fuerte terremoto provocara decenas de muertos en México, el especialista considera probable que el sismo registrado ayer esté relacionado con las últimas réplicas registradas en días pasados, que suman más de tres mil 500.

“Antier hubo un sismo de magnitud 5.1 en la Costa de Chiapas y otro de 5.7 en la Costa de Oaxaca, por lo que es muy probable que sí tengan relación con lo que ha ocurrido en los últimos días, aunque se tendría que hacer un análisis detallado”.

El temblor se ha sentido con más fuerza que el registrado el 7 de septiembre, de magnitud 8.2, dado que el epicentro está localizado a menor distancia de la Ciudad de México. Sin embargo, el suelo suave de una ciudad levantada sobre un lago propicia que la señal de las ondas sísmicas se amplifique.

El investigador de la Universidad de Guadalajara recuerda que a 32 años del sismo de 1985, que causó 10 mil víctimas, se vieron afectadas las mismas zonas como las colonias Condesa, Del Valle, Narvarte, Centro, Coyoacán y Ciudad Universitaria.

Respecto a los rumores que están circulando en redes sociales sobre la posible incidencia de otros terremotos, el experto recordó que no existen instrumentos técnicos para predecir los sismos, por lo que pidió a la población no hacer caso de información alarmista que no tiene sustento científico. “No hay ninguna técnica en el mundo para predecir cuándo va a ocurrir un sismo, hay zonas de riesgo como el Norte de Guadalajara, pero no se puede decir cuándo ocurrirán los movimientos telúricos”.

TEMBLOR DE 1985

“Como ciudad bombardeada”

El viernes 20 de septiembre de 1985, EL INFORMADOR destacó en su primera plana que el terremoto que azotó a la Ciudad de México afectó a más de tres mil personas. “Como ciudad bombardeada dejó el sismo ayer al D.F.”, cabeceó este rotativo en portada.

Hace 32 años, “más de un centenar de edificios públicos y privados quedaron reducidos a escombros”. La fotografía de la portada mostró la “zona de desastre” en la que quedó convertido el Centro de la Ciudad de México.

Los daños “incalculables”, las cifras preliminares hasta el cierre de la edición, y la situación “caótica” que se vivió por las fallas en el suministro de energía, la entrega intermitente de agua y comunicación telefónica entrecortada, quedaron plasmadas en la portada de esta casa editorial.

La estrategia que emprendió el Gobierno federal hace tres décadas involucró de inmediato a las fuerzas armadas para asistir a los damnificados y evitar “actos de pillaje”. “Los bomberos no se daban abasto para cubrir las emergencias”.

Miguel de la Madrid, Presidente de la República, sobrevoló la zona por media hora y después la recorrió en autobús. Bajó de él en varias ocasiones para caminar las zonas devastadas y rato después reunió a su gabinete. Instruyó a crear una comisión para atender los estragos del terremoto. Prometió que “no se escatimarán esfuerzos para ayudar a los damnificados”.

Jalisco no escapó a la tragedia. En Ciudad Guzmán y Gómez Farías se resintieron en mayor medida los estragos del sismo que, en todo el Estado, dejó un saldo inicial de 27 muertos y 269 lesionados. La catedral de San José, en Ciudad Guzmán, registró daños en su torre principal y cuarteaduras en su fachada. Las cúpulas empresariales también se sumaron al clamor de apoyo y solidaridad, para asistir a las personas que perdieron todas sus pertenencias en el minuto en que la tierra se sacudió aquella mañana del 19 de septiembre.

CRONOLOGÍA

Los sismos más fuertes

• 3 de junio de 1932

Se registró un sismo magnitud 8.2 localizado en las Costas de Colima-Jalisco. Provocó destrucción en Manzanillo y zonas colindantes, con alrededor de 400 víctimas. Le siguieron otros dos: el 18 de junio en Colima y Guadalajara, y el 22 de junio se registró otro de magnitud 6.9 grados que generó un tsunami catastrófico, que provocó la muerte de más de 70 personas en Cuyutlán, Colima.

• 28 de julio de 1957

Un sismo de magnitud 7.5 en Guerrero provocó la caída del monumento del Ángel de la Independencia. En los días siguientes se reportaron más de 60 muertes y 500

heridos.

• 19 de septiembre de 1985



Un sismo de 8.1 grados, con epicentro en las Costas de Michoacán, dejó miles de muertes. 30 mil viviendas quedaron destruidas y 400 edificios colapsados.

• 7 de septiembre de 2017

Un temblor de magnitud de 8.2 grados, localizado en Chiapas, provocó cerca de 100 fallecimientos y daños en más de 50 mil viviendas en Oaxaca, Chiapas y Oaxaca.

JALISCO NO REPORTA DAÑOS; ENVÍAN EQUIPOS DE RESCATE

Ayer, a las 11:00 horas, se llevó a cabo el segundo macrosimulacro de evacuación en este año en la metrópoli, pero a las 13:14 horas se originó un sismo fuerte magnitud de 7.1 grados, generando daños severos en Puebla, Morelos y Ciudad de México. En Jalisco fue sentido de manera fuerte en la zona metropolitana, por lo que fueron evacuados múltiples edificios del Gobierno e iniciativa privada. También se sintió en las regiones Sur, Sierra de Amula, Costa sur, Costa Norte y Ciénega. Sin embargo, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco reportó saldo blanco hasta el cierre de edición.

Por otra parte, diversas dependencias estatales y municipales de Jalisco enviaron ayer unidades y brigadas de búsqueda y rescate para apoyar con las labores de localización de víctimas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos envió 25 personas de la Unidad de rescate urbano USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) para apoyar a las áreas afectadas.

Aunque se planeó que viajaran juntas finalmente partieron por separado. Los elementos salieron de su base en 18 de Marzo y Lázaro Cárdenas a las 15:30 horas. Entre ellos se hallaban dos binomios caninos y aún no se define si se enviarán a 10 elementos forestales más que están en Canadá.

En la experiencia de los elementos USAR está el sismo de Haití en 2010, un edificio colapsado en Ecuador en 2011, el temblor de Venezuela en 2016 y las activaciones a nivel nacional para deslaves y derrumbe de minas.

Por su parte, la Dirección de Bomberos de Guadalajara mandó 39 elementos capacitados a su vez en USAR, quienes partieron a las 16:30 horas de las instalaciones de su base en Circunvalación. Algunos de los hombres ya cuentan con experiencia al participar en el rescate de personas en el sismo de Haití en 2010.

La Policía de Guadalajara también informó que se incorporará a las labores el Grupo Meteoro, que consta de 12 elementos especializados en auxilio y rescate ciudadano, así como el helicóptero Zeus.

De la Dirección de Bomberos de Zapopan se trasladó un contingente de las instalaciones de La Curva hacia las 17:00 horas en 13 vehículos. Este grupo está integrado por 81 elementos, que incluyen a brigadistas forestales y personal de Cruz Verde. Fueron alrededor de 40 los que cuentan con capacitación USAR.

Ya han participado en labores durante el sismo de Ecuador en 2016.

Otros 40 especialistas de la Cruz Roja en Jalisco salieron anoche del Parque Morelos a la capital.

Formación

Para formar parte de una célula USAR, los elementos deben contar con capacitación en dos cursos principales: el Brec (Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas) y el Crecl (Curso de rescate en estructuras colapsadas nivel ligero). Sus integrantes pueden contar con especialización en rescate, logística, control de materiales y atención médica.

Las principales habilidades con las que cuentan son la búsqueda de personas en espacios confinados, pueden manejar herramientas de rescate, capacitación para apuntalar estructuras, primeros auxilios, materiales peligrosos y demás.

La Cruz Roja y UdeG se suman al apoyo

Personal de la Cruz Roja Jalisco partió ayer a la Ciudad de México para sumarse a la búsqueda y rescate de personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Óscar Mejía, coordinador estatal de Socorros en el Estado, informó que serían 38 rescatistas más un binomio canino, los cuales forman parte de las fuerzas USAR. “El trabajo que desarrollan es la búsqueda y rescate de personas en edificios que han sido colapsados. Utilizan una serie de herramientas de poder como son martillos, cámaras de búsqueda y sensores para localizar personas que pudieran estar todavía con vida”.

Por su parte, el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, informó que se enviarán 25 toneladas de víveres, dos unidades móviles de consulta, unidades odontológicas y un equipo de 50 personas, conformado por odontólogos, médicos y técnicos superiores en urgencias médicas a Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Además, informó que los estudiantes que se encuentran de intercambio, cuatro en Puebla, cuatro en Chiapas y 25 en la Ciudad de México, ya fueron contactados y se encuentran bien.

Luego de revisar sus más de 500 edificios, reanudará clases con normalidad este miércoles. Se detectaron algunos daños en planteles del CUCosta, CUCiénega y las Preparatorias de Ahualulco, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Zacoalco y Prepa 16, pero no representan un riesgo, por lo que sólo se cerrarán un auditorio y dos salones de CUCosta.

El rector pidió a la ciudadanía donar víveres para los damnificados. Se necesita leche en polvo, leche no perecedera, alimentos enlatados, agua, medicina, material de curación y cobijas. Todo puede ser llevado al Andador Rambla Cataluña.

La Secretaría de Educación en Jalisco no reporta daños.

Ya reciben víveres en centros de acopio

Los ciudadanos que deseen donar víveres para las personas afectadas por el sismo en Morelos podrán hacerlo en los centros de acopio que se encuentran habilitados en el DIF Jalisco, los mismos que se instalaron por los temblores en Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre.

Los centros están en las instalaciones de Avenida Alcalde, en la Casa Jalisco y en el Trompo Mágico.

En Guadalajara, desde este miércoles recibirán víveres en las instalaciones del DIF en Eulogio Parra 2539.

En Zapopan, los centros están en la Presidencia Municipal y en sus instalaciones del DIF.

Las alertas

• Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer

• Corte el suministro de gas y electricidad.

• Utilice el teléfono solo en caso de emergencias.

• Estacionarse lejos de edificios altos.

• No encender fósforos.

Daños en tramos federales

• Caída de puente vehicular en el kilómetro 109+000 de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, sin reporte de daños a usuarios.

• Derrumbes en el kilómetro 133+300 y 147+200 de la autopista Cuernavaca-Chilpancingo.

• Caída de puente vehicular en el kilómetro 123+500 de la autopista México-Cuernavaca, tramo Cuernavaca-Chilpancingo.

• Derrumbes en la autopista Iguala-Puente de Ixtla.

• Fractura en la base del puente que cruza la carretera Amecameca-La Alborada, a la altura del kilómetro 050+400 de la citada carretera. Otro hecho similar en el kilómetro 050+600.

• La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta daños en plafones, vidrios, mampostería. Destaca falla severa en suelo en áreas de vialidades, así como un socavón en la glorieta de la vialidad de la Terminal 2, cercanía con la avenida Hangares.

• En la Terminal 2 del aeropuerto capitalino se registran daños en la infraestructura del segundo piso.

• Existió suspensión de operaciones aéreas, pero a las 17:00 horas se reanudaron los vuelos.

Colapsa tramo de la autopista México-Acapulco

La autopista México-Acapulco colapsó en el kilómetro 109 del tramo Cuernavaca-Chilpancingo, a causa del sismo de 7.1 de magnitud registrado ayer.

La Policía Federal reportó que el derrumbe ocurrió en los carriles en dirección Sur.

El coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación pidió seguir las indicaciones de las autoridades.

COMUNIDAD INTERNACIONAL SE SOLIDARIZA

El fuerte sismo provocó que líderes y jefes de Estado del mundo, principalmente de América Latina y Estados Unidos, expresaran su solidaridad y ayuda al presidente de México.

El primero en expresar su ayuda y solidaridad fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mandó su apoyo al pueblo mexicano. “Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”, dijo el mandatario en un breve comentario en su cuenta de Twitter, al poco tiempo de conocerse la catástrofe.

También hizo lo propio el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. “Nuestros corazones están con la gente de Ciudad de México. Estamos pensando en ustedes y, como ha dicho el presidente, estamos con ustedes”.

La primera dama estadounidense, Melania Trump, también tuiteó: “Pensando en aquellos en México que fueron afectados por el terremoto de hoy”.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que su país estará listo para ayudar a México. “Noticias devastadoras de la Ciudad de México. Mis pensamientos están con aquellos que resultaron afectados. Canadá estará listo para ayudar a nuestros amigos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció a su homólogo mexicano toda la ayuda que requiera. “Perú está listo para prestar la ayuda. Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano”.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó también su solidaridad: “En nombre del pueblo hondureño, expreso mi solidaridad a las familias mexicanas afectadas”.

RECOMENDACIONES

¿Qué medidas tomar en casa?

• La Coordinación de Protección Civil federal emitió una serie de medidas de seguridad para que los ciudadanos sigan en sus viviendas tras un sismo, como el registrado ayer.

• Señaló que el plan consta de identificación, monitoreo y mantenimiento.

• En primer lugar se deben identificar las instalaciones de luz, agua y gas.

• Después es necesario revisar la estructura, analizar si hay fisuras o fracturas en acabados o elementos estructurales.

• Las fisuras no afectan directamente la estructura y generalmente se presentan en los acabados, pintura y unión de muros; mientras que las fracturas afectan el soporte de la vivienda y es necesario que se realicen la reparación lo más pronto posible.

• Además, es necesario revisar los cilindros y tanques estacionarios de gas, identificar las perillas mal cerradas, empaques deteriorados y fisuras en las tuberías que pueden ocasionar fugas, incendios y explosiones.

• Deben colocar agua con jabón en las conexiones para identificar fugas, en cuyo caso será necesario llamar un especialista.

• También inspeccionar que las tuberías de agua no presenten algún tipo de fuga, que los accesorios de la caja de la taza de baño y el flotador funcionen correctamente, que las cisternas estén limpias y que las salidas de agua no estén obstruidas.

• En cuanto a la instalación eléctrica es necesario que no exista sobrecarga de aparatos en las conexiones y que no haya cables expuestos.

• Las autoridades además piden no saturar la red telefónica y de internet y ocuparla sólo lo necesario.

