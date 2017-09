Enrique Peña Nieto activa el Plan MX por terremoto

Instruyó la instalación de plantas de luz y la incorporación de las Fuerzas Armadas para apoyar a la población afectada

CIUDAD DE MÉXICO (18/SEP/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto activó el Plan MX y ordenó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México para respaldar a las autoridades locales en busca de lograr rescatar a personas con vida bajo escombros de inmuebles colapsados.

En un mensaje, el Presidente de la República dijo que hoy se enfrenta una nueva emergencia en la Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos ante el sismo de magnitud 7.1 que tuvo como colindancia el estado de Morelos y Puebla.

IMSS e ISSSTE atenderán a todas las personas sin importar si son derechohabientes o no.

"He dado indicaciones a los integrantes de mi gabinete para verificar la operación particularmente los centros de atención medica que tenemos disponibles. He instruido para que los hospitales del IMSS y del ISSSTE presenten servicios médicos a toda la población no importando sean derechos habientes o no. He instruido también para que el Plan MX ya está en operación, que esto incorpora a nuestras Fuerzas Armadas, y en coordinación con las autoridades locales he instruido para que además se instalen plantas de luz para que a lo largo de toda la noche sigamos apoyando a la población, eventualmente podamos encontrar a personas que estén debajo de los escombros", puntualizó.

En un video de un minuto y 37 segundos, el mandatario pidió a la población mantenerse en comunicación, "síganos a través de los medios de comunicación, mantendremos informada a la población", señaló.

Dijo que ha tenido la oportunidad de hacer sobrevuelos en la Ciudad de México y el dato es que se tienen 38 edificios siniestrados, entre casas y edificios. Advirtió que en el resto de la ciudad puede haber edificios que los daños pueden provocar que sean inhabitables o inoperables.