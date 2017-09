La incertidumbre después del sismo en la Ciudad de México

Luego del temblor, llegó la calma incómoda y la interrogante de qué pasaría después

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2017).- Minutos antes de la 13:20 de la tarde, comenzó a moverse la tierra; lo sentí igual de fuerte que hace 32 años, cuando el 19 de septiembre de 1985 gran parte del Distrito Federal quedó en ruinas... En aquel entonces mi mente no vislumbraba el nivel de destrucción que puede ocasionar un terremoto; ahora lo sé... El temblor tuvo tal fuerza que no conseguía ponerme de pie… el movimiento me empujaba contra las mesas... me encontraba en un restaurante de Paseo de la Reforma... cuando logré salir, continuaba el temblor, escuché cómo se rompían vidrios y de algún punto el polvo formó una nube.

El sismo fue de poco más de 7 grados, y puso en caos a la zona Centro de la Ciudad de México; como ya mencioné, lo viví desde Paseo de la Reforma, la zona financiera, hotelera y restaurantera de la urbe capitalina... y es que cuando el piso comenzó a moverse todos buscamos ponernos a salvo, nos conducíamos tratando de no empujarnos… de alejarnos lo más rápido posible de los edificios altos, pero en Reforma, donde está la Torre Mayor, la Torre Bancomer, entre otros colosos de la construcción es casi como un chiste.

Después, cuando paró la gran sacudida, comenzó la calma incómoda: todos se miraban, se aseguraban que estuvieran bien... pero la paz no duró mucho, alguien, a lo lejos, comenzó a gritar: “apaguen sus cigarros, hay fuga de gas... caminen todos hacia el Ángel de la Independencia”... calculo que éramos cientos de personas las que tratábamos de movernos; fue así que de las 13:30 a las 14:40 horas la incertidumbre reinó: las fugas de gas tardaron en ser controladas, el olor nos obligaba a movernos de un punto de resguardo a otro... los bomberos no lograban llegar por el tráfico... la primer ambulancia consiguió cruzar el Ángel de la Independencia las 14:20; iba rumbo a un edificio de oficinas, en la Zona Rosa, donde se derrumbó el techo.

Al final, el desorden tomó forma: grupos de brigadistas organizaron a la gente, el olor a gas comenzó a desaparecer... ya eran dos minutos antes de las 3 de la tarde, cuando personal de Protección Civil, con megáfono en mano, le pidieron a la gente que, con calma, regresara a sus oficinas... algunos permanecieron sentados en las banquetas; otros, por increíble que parezca, caminaron a los puestos de tacos “para calmar el susto”, oí decir a un oficinista... son las 15:15 la ciudad está circulando de nuevo, las líneas telefónicas aún están intermitentes... las sirenas se escuchan en todas direcciones, la Policía Militar está circulando por las calles... comienza el recuento de los daños...

El INFORMADOR / ANA ELSA RODRÍGUEZ