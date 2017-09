‘Es la misma pesadilla que en 1985’, relatan

Testigos señalan que ‘estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa’

CIUDAD DE MÉXICO (19/SEP/2017).- Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985", dijo entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años, en una plaza de Ciudad de México.

Un sismo de 7.1 grados sacudió este martes la Ciudad de México, causando escenas de pánico entre sus 20 millones de habitantes, justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985.

Hasta ahora, las autoridades no han dado un reporte de daños o víctimas. Informaciones que circulan en las redes sociales mencionan edificios colapsados, en tanto, funcionarios de Protección Civil advierten a la población que hay fugas de gas.

"¡No fumen! ¡Hay fugas de gas!", gritaban los socorristas mientras corrían por las calles en el sector de Roma Norte.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre, constató un periodista.

"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

"Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó", relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

En el terremoto del 19 de septiembre de 1985, más de 10 mil personas murieron en Ciudad de México.

En la mañana de este martes, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo.