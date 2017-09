Piden que tema de Fiscalía sea ajeno a contienda electoral

Señalan que las elecciones son un asunto de ‘otro calibre’ e instan a que el tema de la Fiscalía esté por encima de otros

CIUDAD DE MÉXICO (18/SEP/2017).- El colectivo #VamosporunaFiscalíaqueSirva solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que el tema de la Fiscalía General de la República sea ajeno a la contienda electoral que se avecina, pues de lo que se trata, es de construir una institución fuerte.

Eduardo Bohórquez dijo que la reingeniería que se debe hacer al artículo 102 constitucional, debe ser un tema de Estado y no de partidos o de gobierno, o de lo contrario, que no se use como moneda de cambio.

"Queremos que el tema de la Fiscalía General quede en la medida de lo posible aislado de los procesos políticos electorales que están en marcha. Nos parece que este es un asunto de otro calibre, que no es intercambiable por otros temas, el tema de la Fiscalía deber estar encima de otros temas y de muchas otras coyunturas", expresó.

En respuesta, el presidente de la Jucopo, Marko Cortés (PAN), dijo que el frente legislativo integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), harán suya la propuesta del colectivo #VamosporunaFiscalíaqueSirva, la cual pretende reformar el artículo 102 constitucional y no solamente eliminar el "pase automático" de procurador a fiscal General.

Tras un encuentro con el colectivo, adelantó que en la reunión de la Conferencia, integrada por la Mesa Directiva y la Jucopo, presentarán la propuesta legislativa del colectivo con la intención de que se establezca un calendario para su análisis y dictaminación.

"Nosotros estaríamos esperando la convocatoria formal de la Conferencia por el presidente de la Mesa, Jorge Carlos Ramírez Marín, en donde haremos un planteamiento concreto, formal y con fechas para desahogar el artículo 16 transitorio y el 102 constitucional, en la búsqueda de no tener un pase automático, pero también, de lograr una Fiscalía que sirva", aseveró en conferencia.