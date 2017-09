Cabify muestra carta de no antecedentes penales de chofer

Manifiestan su inconformidad por la revocación del permiso para operar en Puebla y aseguran que han cumplido con cada requisito de la ley

PUEBLA, PUEBLA (18/SEP/2017).- La empresa de servicios Cabify aseguró que respeta la decisión de autoridades de Puebla de revocarles el permiso para operar en esa entidad por la muerte de la usuaria Mara Fernanda, pero se inconformaron y presentaron copia de la carta de no antecedentes penales de su socio acusado del asesinato de la universitaria.

La empresa se preguntó si cancelar su permiso de operación es la solución al problema de la inseguridad y recordaron que la carta de no antecedentes penales fue expedida por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

En un comunicado de prensa, la empresa dijo que respetan a las autoridades y a los diferentes agentes de gobierno pero, en este caso en concreto, "manifestamos nuestra inconformidad".

Recordó que desde su llegada al estado de Puebla han cumplido con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley.

"Somos una empresa que se ha apegado en su totalidad a la regulación del estado, sin que tengamos conocimiento de que las demás empresas de la industria cumplan con dicha regulación de igual forma", expuso.

Anunció que atenderán la medida impuesta por parte del estado a través de la vía legal, aunque esto no será un obstáculo para que sigan colaborando y se sumen al propósito general de mejorar la seguridad de los usuarios de servicios de transporte privado.

"Estamos convencidos de que la solución está en todos, y que solamente podremos lograr un cambio bajo un liderazgo claro".

La compañía pidió no olvidar que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, el feminicidio de Mara Castilla fue el número 59 en el estado en lo que va del año.

"En este caso, nuestra tecnología aportó información indispensable y de valor para la investigación de la cual derivó la captura del presunto culpable, algo inviable si este suceso hubiera tenido lugar en otro tipo de transporte", recordó.

Además, subrayó que desde la mañana de este lunes anunciaron que trabajarán en una serie de iniciativas que tienen como objetivo incrementar aún más los protocolos de seguridad. "La decisión del Gobierno del Estado de Puebla no frenará nuestras acciones".

Cabify destacó que cuentan con una constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado de Puebla (Instituto de Ciencias Forenses) el 10 de agosto de 2017 en la Ciudad de Puebla de Zaragoza.

"El conductor proporcionó toda la información y documentación necesaria para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley del Transporte del Estado de Puebla".

Detalló que el chofer acusado del crimen de la universitaria acreditó no contar con antecedentes penales, en virtud de la carta No. 0901001 / 22765132, de fecha 10 de agosto de 2017, suscrita por la C. Erika Paredes Hernández de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Instituto de Ciencias Forenses.

Ello con fundamento en el Capítulo VI, Artículo 19, Fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en dicha carta se menciona que la C. Teresita Hernández López estuvo a cargo de verificar el Sistema AFIS para validar que Ricardo Alexis a la fecha de expedición de la referida carta no contaba con registro de antecedente penal alguno.

"La responsabilidad de mantener un registro de antecedentes no penales de los ciudadanos es de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes son los encargados de emitir las constancias de no antecedentes".

Alertaron que la revocación de la licencia puede derivar en la pérdida de fuentes de ingresos para cientos de familias poblanas; y alertó que la empresa competidora, Uber, jamás notificó que el chofer había sido dado de baja de su plataforma desde mayo de 2017 por incurrir en comportamientos que iban en contra de sus protocolos de seguridad, "nunca tuvimos constancia de esta situación".

"Estamos convencidos que de haberse compartido, por lo menos con las autoridades, esta situación podía haberse evitado".

Por último, dijo que el grave problema de la inseguridad será solucionado a través del diálogo de los involucrados, del liderazgo y accionar del gobierno.