Citatorio contra Fidel Herrera, con errores legales: abogados

Los defensores del ex mandatario señalan que solicitaron un amparo contra el llamado

XALAPA, VERACRUZ (18/SEP/2017).- El citatorio en contra del ex gobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera Beltrán, contiene errores y se incluyen figuras legales que no existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los abogados del priista denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un citatorio en calidad de "investigado", cuando esta figura no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que por tanto el documento es ilegal.

El defensor del ex mandatario, Alejandro de Jesús Meléndez Montes de Oca, señaló que su cliente no debió ser citado bajo esta figura porque no existe legalmente, por lo cual se solicitó un amparo contra el llamado.

"El doctor Fidel Herrera considera que dicha cita es violatoria de sus derechos humanos y fundamentales, ya que no tiene la debida motivación y fundamentación", expuso.

Explicó que la cita viola el principio de seguridad jurídica y de presunción de inocencia, por lo que su cliente no se presentó y, en cambio, envió un oficio a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Y advirtió que no hay posibilidad de ejecutar orden de aprehensión contra Herrera Beltrán, señalado por haber presuntamente comprado medicamentos oncológicos falsos durante su Gobierno.

Cabe destacar que la solicitud de amparo fue presentado ante el juzgado decimoctavo en contra del citatorio de la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

El abogado rechazó que Herrera Beltrán haya huido del país, pues dijo que se encuentra en la nación ejerciendo su profesión en su despacho en la Ciudad de México.

"Por ningún motivo anda huyendo o evadiendo la acción de la justicia (...), como profesional del Derecho no considero esto una persecución política, es un llamamiento que le hace la autoridad para que comparezca y lo político se lo dejamos a los políticos".

Herrera Beltrán fue citado ministerialmente por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) en torno a una denuncia sobre anomalías en el sector salud.

El citatorio fue dejado la semana pasada en las puertas de una de las residencias de Herrera Beltrán en la ciudad de Xalapa, donde se le citaba para 18 de septiembre por una supuesta denuncia interpuesta por el secretario de Salud estatal, Arturo Irán Suárez Villa.

El documento fecha 13 de septiembre de 2017 y la imagen fue difundida en redes sociales y confirmada por autoridades cercanas a la indagatoria.

En el documento se señalaba que Fidel Herrera Beltrán deberá presentarse ante la Fiscalía 10ª a cargo de Georgina Sierra Ortiz, ubicada en el circuito Guízar y Valencia, número 707, de la colonia Reserva Territorial de Xalapa; el 18 de septiembre de este año a las 10:00 horas.