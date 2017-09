Niega López Obrador planear reunión con Monreal

Monreal piensa dejar las filas de Morena al no ser electo como coordinador del partido

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2017).- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya planeado una reunión o sostener una llamada telefónica con Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, luego de que éste planee dejar las filas de Morena al no ser electo como coordinador de organización del partido en la Ciudad de México.

En entrevista, previo a un encuentro con simpatizantes de Purísima del Rincón, Guanajuato, el tabasqueño respondió un rotundo no cuando fue abordado por la prensa y cuestionado si hablará con Monreal en los próximos días.

- ¿Se va a reunir con Ricardo Monreal?

- No, respondió López Obrador.

Ya en la plaza principal, dijo a simpatizantes de Morena que tengan confianza, "no vamos a defraudarles, yo no soy Fox, Fox es un falsario, engañó a la gente diciéndole que iba a haber un cambio".

"Lo único que hizo fue salir de pobre y enriquecerse, convertir su rancho en una Hacienda moderna, compró 300 hectáreas, más les mando a poner riego por goteo a todo su rancho, instalaciones faraónicas, hasta un lago artificial. Ahora está enojado, dice que no va a permitir un cambio, que va a utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. Le digo que mejor se vaya preparando psicológicamente porque ya no le vamos a entregar la pensión", expresó.

Reiteró que el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y MC, es una vil promiscuidad política.