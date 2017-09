No me descarto para elección en Ciudad de México: Barrales

La presidenta del PRD dice que es 'una actora política enamorada de la ciudad'

CIUDAD DE MÉXICO (17/SEP/2017).- La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, dijo que no se descarta para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"No me descarto, estamos trabajando, nunca me he descartado mucho menos de la ciudad, soy una actora política enamorada de la ciudad", comentó a su llegada a la Asamblea Legislativa para estar en el V informe del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Alejandra Barrales llegó al informe acompañada por Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano, ambos integrantes del Frente Ciudadano por México.

Ambos accedieron instantes después de la llegada al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El viernes pasado, en un medio capitalino se publicó su última encuesta sobre la Ciudad de México rumbo a 2018, en la cual se incluyó un careo en la que de ser candidata del frente PRD-PAN-MC obtendría 24.2% si hoy fuera la elección para la jefatura de gobierno, muy de cerca de la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien obtiene 25.8 por ciento.