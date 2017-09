México, ‘Estado machista’ que desprecia vida de mujeres: AI

En redes sociales, varios usuarios culparon a Mara de atreverse a tomar un taxi sola a altas horas de la noche Señala que las mujeres están en constante riesgo y no debe decaer en ellas la responsabilidad de la violencia a la que son sometidas CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2017).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que México es un "Estado machista" que desprecia la vida de las mujeres y las responsabiliza de padecer violencia, tras la aparición sin vida de Mara Fernanda Castilla, una joven que llevaba una semana sin ser localizada tras tomar el servicio de taxi ejecutivo, Cabify. "En México, las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas", denunció en un comunicado la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. Reneaum destacó que el país está en un "contexto que desprecia la vida de las mujeres, y un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente". Por ello, instó al Estado a "revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres". Según recordó AI, estadísticas oficiales señalan que el 66.1 % de las mujeres mexicanas han padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas, y el crimen de Mara es un caso más que "nutre" esta cifra. Este viernes apareció sin vida Mara Fernanda Castilla, una joven de 19 años que desapareció una semana antes al subirse a un vehículo de Cabify y que, según informó la Fiscalía del céntrico estado de Puebla, fue asesinada el mismo día de su desaparición. Mara fue vista por última vez la madrugada del 8 de septiembre cuando tomó un vehículo inscrito en Cabify al salir de un bar de Cholula, Puebla, para ir a su casa. Después de media hora de trayecto, el vehículo llegó hasta el domicilio de Mara a las 5:30 hora local (10:30 GMT). No obstante, la víctima no descendió del coche, por lo que sus familiares presentaron una denuncia por desaparición que dio inicio a una carpeta de investigación. El pasado martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, al conductor del coche, identificado únicamente como Ricardo "N", "por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad" de la joven. En su declaración, el conductor defendió que prestó el servicio a la joven, pero que esta solicitó bajar de la unidad en un punto "cercano a su domicilio". No obstante, la fiscalía de Puebla consideró que hay inconsistencias en la versión de los hechos del conductor. Según los datos de telefonía, los teléfonos del detenido y de Mara estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de ella, incluyendo el domicilio de Ricardo en Tlaxcala. Además, el detenido estuvo el 8 de septiembre en un motel de la ciudad de Puebla, donde permaneció durante hora y media. El cuerpo de Mara fue encontrado ayer a las 13:00 hora local (18:00 GMT), envuelto en una sábana blanca con el nombre de ese mismo motel, y la principal línea de investigación es el feminicidio. En redes sociales, varios usuarios culparon a Mara de, siendo mujer, atreverse a tomar un taxi sola a altas horas de la noche, acusándola de irresponsable. Estos mensajes causaron indignación en muchos ciudadanos, que popularizaron de nuevo la etiqueta #niunamás y #simematan. Entidades como AI remarcaron que no se puede responsabilizar a las mujeres de la violencia a la que son sometidas en México. Este domingo tendrá lugar en la Ciudad de México y en otros puntos del país como Guadalajara una serie de protestas para denunciar este crimen. En la capital, arrancará a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en el zócalo capitalino y se trasladará hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en lugar de enseñar a los hombres a no violar #MaraCastilla — Deborah Bravo (@bravo_deborah) 16 de septiembre de 2017

No es el alcohol, no es la ropa, no es la madrugada. Lo que pasa es que en este país se matan mujeres y no se hace nada. #MaraCastilla — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) 16 de septiembre de 2017

NO es tu ropa, NO es que bailes, NO es que bebas o fumes, NO eres tú. Es la facilidad con la que matan en Mx y quedan impunes. #MaraCastilla — Enea Salgado (@eneitasalgado) 16 de septiembre de 2017

Si nunca te han seguido en la calle, te han gritado obscenidades, han tocado tu cuerpo sin permiso, no opines sobre el acoso #MaraCastilla — Visenya Targaryen (@Danielarmzp) 16 de septiembre de 2017

No le enseñen a una mujer como no vestir o actuar! Enseñenle a un hombre a no matar, a no violar y a cuidar de los demás! #MaraCastilla — cohen (@Mars_Cohen) 16 de septiembre de 2017

Que chingon ser mexicana pero más chingon estaría ser mujer y vivir sin miedo. #MaraCastilla — Kathya Araceli (@so_araceli) 16 de septiembre de 2017

Golpe seco regresar a México y que te caiga de frente la noticia del asesinato de #MaraCastilla.



¿Viva México?



CARAJO — Gabriela Warkentin (@warkentin) 15 de septiembre de 2017

Así como el conductor tiene un botón de "Terminar un viaje" que el usuario también tenga un botón de "PÁNICO" !!!! #MaraCastilla — Rc (@ricardoch99) 16 de septiembre de 2017

Muchos tachan a #MaraCastilla de borracha y fiestera y que por eso la mataron. De ser así deberíamos morir el 70% de los mexicanos.... — David Faitelson (@Faitels0n_ESPN) 15 de septiembre de 2017

Te acosan, ni te toco

Te pegan, algo hiciste

Te violan, lo provocaste

Te raptan, se fue con el novio

Te matan, una más a la lista#NiUnaMás — Alexa González. (@Flaqui_9) 16 de septiembre de 2017

Duele porque estaba estudiando, duele porque tenía metas, duele porque es mujer, porque pudo ser cualquiera. #niunamas #Mara — Michelle (@Michelleortizfl) 15 de septiembre de 2017