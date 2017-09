Quemaduras aumentan durante fiestas patrias

En casos graves se llega a reportar pérdida de oído, manos y dedos por las explosiones

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2017).- En esta época de fiestas patrias, las quemaduras por cohetes aumentan hasta 35 % en la Ciudad de México, señalaron autoridades de Salud local.

Hospitales especializados de la Secretaría de Salud capitalina atienden al año entre 900 y mil casos por quemaduras, sin embargo, en estas fechas los ingresos de pacientes incrementan por la venta y quema de pirotecnia, y con resultados graves en las que se reportan pérdida de oído, manos y dedos por las fuertes explosiones.

En los hospitales Pediátrico Tacubaya y Materno Infantil Xochimilco se reportan ingresos de niños lesionados por incendiarse las luces, los "ratoncitos", cohetes y "palomas", como por ejemplo, que en la bolsa del pantalón les explotan.

Explicaron que la pirotecnia se prende fácilmente por las fricciones, el calentamiento con la ropa y la piel, así como por estar dentro de bolsas de plástico y se han reportado casos en donde se llega a la amputación.

Autoridades exhortaron a la población, en particular a los padres de familia, a evitar que los menores de edad jueguen con la quema de cohetes, a fin de proteger su integridad física y no poner en riesgo la vida.

"En estos días de festejos la vigilancia de los padres a sus hijos es fundamental para no se expongan al fuego directo y no quemen explosivos pirotécnicos de manera que no haya casos de lesionados, ya que el daño que ocasionan las quemaduras puede cambiar su vida para siempre", informó la autoridad.

La Sedesa detalló que en la mayoría de los casos se pueden prevenir con medidas de precaución muy simples, como el evitar las compras de cohetes.

Asimismo, recomendaron no permitir a las niñas y niños se acerquen a la estufa o parrillas cuando se prepara la comida y no se dejen recipientes con agua caliente en la mesa o en el piso, debido que las quemaduras en general, en la mayoría de los casos son por líquidos calientes.

"Los incidentes se presentan cuando los menores entran a la cocina, tocan las parrillas, toman las ollas y las vierten sobre ellos, porque tiene contacto o tropiezan con los recipientes".

Para apoyo y orientación médica la Sedesa pone a disposición el número de Medicina a Distancia 5132 0909 las 24 horas, los 365 días del año.