El PRI irá contra ‘fast track’, pero no de nominación de Cervantes

Señalan que les parece un despropósito que se piense en impedir la participación del procurador en el nuevo proceso

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2017).- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados informó que solamente va a apoyar la eliminación del "pase automático" para que el procurador no se convierta en fiscal General de la Nación, pero no más, porque consideran un "despropósito" el tratar de impedir la participación de Raúl Cervantes en el nuevo proceso de selección.

En conferencia de prensa, César Camacho dijo que el querer frenar la posible candidatura de Raúl Cervantes, no sólo es violatorio de garantías, sino se trata de una consigna y una disposición de esa naturaleza que tiene destinatario.

"Entonces nos parece un despropósito que se piense en impedir la participación del procurador en el nuevo proceso, independientemente de que se llegara el caso si decide participar y no y les voy a dar un ejemplo de un proceso similar, de un asunto que está a la vuelta de la esquina, el nombramiento del auditor Superior de la Federación, la ley habla de la posibilidad de que el auditor en funciones, puede ser sujeto de un nuevo nombramiento, pero se debe someter a concurso. Eso no implica prejuicio alguno, de si va a ser sujeto de un nuevo nombramiento o no, lo que no se puede conculcar es el derecho a participar. En consecuencia, para que quede claro, es la misma y la reiteramos con firmeza, no al pase automático de procurador a fiscal y nada más", dijo Camacho.