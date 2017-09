El PRI no permitirá que frente le imponga condiciones: Camacho

El Revolucionario Institucional señaló que no se dejaría amagar ni chantajear por otras fuerzas políticas

CIUDAD DE MÉXICO (13/SEP/2017).- A unos minutos de que el Frente Ciudadano por México, que integran el PAN, PRD y MC, presentó sus 15 prioridades legislativas, el PRI en la Cámara de Diputados anunció que impondrá su mayoría para fijar la agenda que se discutirá en el Palacio Legislativo de San Lázaro y no se va a dejar amagar ni chantajear por otras fuerzas políticas.

En conferencia de prensa, César Camacho, líder del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que quien define la agenda a discutir en San Lázaro es el órgano de gobierno conocido como la Conferencia Legislativa, integrada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa, y ahí el tricolor tiene mayoría.

"No frasee que imponemos mayoría, pero si usted lo dice... le digo que sí, es decir, la mayoría en cualquier democracia es tan eficaz como el consenso. El PRI es afecto a la negociación todo el tiempo, una muestra reciente es reiterando la posición del Presidente sobre el no pase automático, significa que el PRI por supuesto que es afecto a la negociación y lo vamos a hacer en cualquier tema, nada más que el PRI no se deja amagar, ni se deja chantajear.

"El PRI no va a permitir que le impongan condiciones, el PRI se sienta en una actitud abierta y dispuesta en una mesa de negociación y no tiene temas vedados, aunque, en su momento, justificando las posiciones que ostentamos diremos cuáles son los temas prioritarios para nosotros", dijo Camacho Quiroz.

Aseguró que el PRI no va con la propuesta de Mando Mixto, ni con la eliminación del gasolinazo porque esa es una medida electorera.

En consecuencia, dijo, nadie desarrollará su trabajo por consigna ni por intereses extralegislativos.