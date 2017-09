Según el Sismológico Nacional, aún no llega el 'gran sismo'

Dicho temblor tendría que suceder en una zona conocida como el GAP de Guerrero, indica la titular del SSN

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- La titular del Servicio Sismológico Nacional, Xyolui Pérez Campos, explicó que el sismo de la semana pasada, aunque fue el más fuerte en 100 años, no fue tan devastador y que, sin embargo, es probable que ocurra algún día debido a la ubicación del país.

Pérez Campos aseguró durante una rueda de prensa en el Instituto de Geofísica de la UNAM que el "gran sismo" del que se ha hablado por varios años, "corresponde a las costas de Guerrero en la zona conocida como el GAP, ahí es donde se ha comentado que se espera ese sismo de magnitud 8".

Cabe recordar que el temblor de la noche del jueves pasado sucedió en la zona del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo a la titular del SSN, quien habló con Excélsior, es imposible predecir qué día y a qué hora ocurriría este sismo, por lo que invitaron a la población a no difundir rumores y no entrar en pánico.

En la misma rueda de prensa, expertos explicaron que el sismo del 7 de septiembre no fue tan destructivo como el de 1985 porque pese a la mayor magnitud no fue de tanta intensidad y tanto la distancia del epicentro como el tipo de movimiento hicieron que los efectos no fueran tan destructivos.

A esto se suma el lugar del epicentro. El terremoto de 8.2 grados Richter tuvo su origen en Pijijiapan, Chiapas, a 650 kilómetros de la Ciudad de México, mientras que el de hace 32 años lo tuvo en las costas de Michoacán, a 400 kilómetros de la capital.

En lo que respecta al tipo de movimiento, también explicaron las diferencias entre ambos: el de la semana pasada fue una falla del tipo normal, mientras que el de 1985 fue una falla inversa.