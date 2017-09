Diputada critica a Loret de Mola con faltas de ortografía

Nallely Hernández contestó al periodista sobre un comentario que hizo del gobierno de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2017).- Como muchas veces antes, el periodista Carlos Loret de Mola fue a la zona de desastre, esta vez, a las comunidades más golpeadas por el sismo que el pasado jueves 7 sacudió con furia esa entidad y el resto del país.

Después de algunos recorridos, el reportero decidió subir a su Twitter una opinión sobre lo visto sobre el terreno.

"He estado en muchas coberturas y en el Istmo en #Oaxaca no he sentido la presencia del gobierno ayudando. La gente está muy molesta", escribió Loret de Mola.

Poco tiempo después el comentario del comunicador fue respondido con palabras altisonantes y faltas de ortografía por la diputada local priísta, Nallely Hernández.

"Carlos Loret habla porque no conoce q se incorpore a una gira del gobernador Alejandro (Murat), pobre pendejo haber si aguanta! Porque dan inf falsa" (Sic).

Hernández, quien en su cuenta de Twitter asegura ser abogada y maestra en derecho y política electoral, es diputada por el Distrito 07, que corresponde a Putla Villa Guerrero. "Mi pasión -agrega en su descripción- es ayudar a quienes más lo necesitan".

Poco después, el periodista replicó el comentario de la legisladora en su Twitter, preguntando a sus seguidores qué pensaban del comentario.

Lo que siguió fueron decenas de mensajes que no dejaron muy bien a la diputada oaxaqueña.