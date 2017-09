Destituyen a consejera electoral de Yucatán por nepotismo

Naybi Herrera es el tercer caso que conoce el INE, fue denunciada desde enero pasado

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2017).- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que desterrará el nepotismo de los organismos electorales locales y no permitirá que esos cargos se utilicen para colocar familiares, incrementar sueldos o favorecer proveedores.

Por ello destituyó a la consejera del Organismo Público Local de Yucatán, Naybi Janeth Herrera Cetina, tercer caso de nepotismo de consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) que conoce el INE, en tanto que se informó de la renuncia de la consejera presidenta del Organismo de Guerrero, Marisela Reyes Reyes, investigada por incurrir en la misma irregularidad.

Herrera Cetina fue denunciada desde enero por el Partido Encuentro Social (PES), pues no se excusó de la contratación y promoción de una hermana que labora en el OPL.

Tras investigar el caso, el INE optó por la remoción del cargo aunque su periodo ya acaba a fin de este mes.

Herrera propuso y votó a favor de la readscripción de su hermana Claudia Iveth Ibarra, a la oficina de consejeros y más tarde fue promovida como jefa de departamento de archivo, además de que se le autorizó una compensación mensual.

La ex funcionaria no se excusó de conocer el asunto, en tanto que en el caso de otros dos familiares que laboran en el OPL se desestimaron los señalamientos.

Este asunto se suma a la remoción, el pasado 20 de julio, de Jorge Hernández y Hernández, ex consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) por no haberse excusado del proceso de selección y designación de Nancy Popo Pale como secretaria del Consejo Distrital 18, ex esposa de su hermano aunque separada de él.

El tercer caso es el de la hasta ayer lunes consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, Marisela Reyes Reyes, quien también enfrentaba un proceso de remoción ante la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE) del INE, pues su esposo es el titular de la Oficialía Electoral del organismo que ella presidía.

Aún hay un cuarto caso abierto por la misma razón en contra de la consejera de ese mismo OPLE, Alma Delia Eugenio, pues su sobrina Liliana Ramírez Eugenio es titular de la dirección jurídica según Morena.

En la discusión, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, acusó que las sanciones que se imponen a consejeros electorales no surtan efectos, si son recontratados.

Señaló -sin mencionarlo por su nombre- el caso del ex consejero de Chiapas Jorge Manuel Morales, quien fue destituido junto con los otros 6 integrantes del OPLE por el caso del "fraude cibernético" en el proceso local de 2015, en que se infló el padrón de votantes en el exterior y además los funcionarios no garantizaron la paridad de género en las candidaturas.

Ahora Morales es hoy asesor del consejero del INE Benito Nacif, quien declaró que el ex consejero de Chiapas no quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos, de ahí que decidió contratarlo.

La destitución "no es ningún impedimento para que él continúe teniendo cargos y desarrollándose. Conozco su trabajo lo evalué antes de contratarlo y tiene un perfil idóneo, es doctor en Derecho" dijo Nacif.

Repudian nepotismo. El consejero Ciro Murayama destacó que el INE será escrupuloso en la exigencia de probidad en los OPLE pues "no se llega a ese nivel de responsabilidad para ascender parientes”. "El nepotismo va a estar desterrado de la autoridad electoral administrativa, no vamos a ser condescendientes", aseveró.

Destacó que incluso "se puede ser buen consejero pero si se viola la ley se está en falta como autoridad…eso no será tolerado…Aquí no se llega para ver cómo se incrementan los sueldos", ni tampoco para ver cómo se le da la vuelta a los límites permitidos, se favorece algún familiar o se es participe de la contratación de un proveedor, aseveró.