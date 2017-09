Salida de Monreal de Morena no depende de mí: Sheinbaum

Rechaza que una ‘nomenclatura’ o grupo específico haya decidido que ella sea la virtual candidata al gobierno capitalino

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2017).- La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, defendió los resultados de la encuesta que la llevó a ser coordinadora de organización de Morena en la capital y ante la inminente salida de Ricardo Monreal del partido tras no ser favorecido en la medición, la delegada dijo que ya no depende de ella la permanencia o no del político zacatecano.

"En esta ciudad, la historia y las propias encuestas nos muestran dónde está el corazón de la gente", aseguró Sheinbaum luego de entregar las obras de rehabilitación del Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo, en la colonia Miguel Hidalgo.

Al preguntarle sobre el llamado de unidad que días antes hizo a Monreal y el amago de éste último para irse de Morena la delegada dijo que "depende de él, hay cosas que ya no dependen de uno sino de él, qué va a hacer y de qué lado se va a colocar".

Acerca de la posibilidad de que está salida afecte sus aspiraciones a la jefatura de Gobierno, la ex secretaria de Medio Ambiente local sólo comentó que lo más importante no son los cargos sino el proyecto de transformación de país y de ciudad que propone Morena.

Rechazó que una "nomenclatura" o grupo específico haya decidido que ella sea la virtual candidata al gobierno capitalino y reiteró que "en las encuestas decide la gente, es una muestra representativa de la opinión de la gente, eso es lo que decidió quién es la coordinadora de organización de Morena en la Ciudad, ya no hay nada más qué decir de la encuesta.