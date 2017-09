Diputados donarán dieta para damnificados

El pleno votará para que los 500 legisladores apoyen a los afectados por el sismo y huracanes

CIUDAD DE MÉXICO (11/SEP/2017).- El pleno de la Cámara de Diputados pondrá a votación este martes la propuesta de la Junta de Coordinación para destinar un día de dieta de cada uno los 500 legisladores para apoyar a la población damnificada por los huracanes y el sismo de la semana pasada.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, afirmó que esa instancia legislativa fue muy sensible a la situación que viven miles de compatriotas por los desastres naturales ocasionados por el temblor o por los huracanes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.



Por ello también se acordó de manera unánime impulsar un punto de acuerdo en el que se exhorte al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y a la Secretaría de Hacienda para que los recursos se canalicen más fácilmente.



El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el acuerdo para mañana martes de someter al pleno destinar un día de la dieta de los diputados para apoyar a la población damnificada en los estados azotados por los huracanes y el sismo de la semana pasada.



También se propone fortalecer el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que impulse un programa especial de apoyo para quienes perdieron sus cultivos por causa de los huracanes, precisó.



Al respecto, el líder de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, informó que ante la devastación en diversos poblados, principalmente de Oaxaca y Chiapas, después del sismo de 8.2 grados del jueves pasado, donará un mes de su dieta como legislador federal, al igual que lo harán el resto de su grupo parlamentario.



Señaló que conforme a la información del gobierno de Oaxaca se estima que el total de damnificados puede llegar a 800 mil personas en 41 municipios.



Más de 300 escuelas públicas tienen deterioro en su infraestructura y casi 50 fueron destruidas; el daño es de gran impacto y convierte en prioridad la reconstrucción de 12 mil viviendas, además de inmuebles públicos, como bibliotecas, centros escolares y palacios municipales, detalló.



El daño a las viviendas, aunado al temor a las réplicas del sismo, ha obligado a miles de familias a dormir en la calle, sin agua, sin electricidad y sin alimentos, agregó el legislador perredista.



"Quienes participamos de la vida política tenemos el deber de ayudar a la población, ya que gracias a ellos estamos en los puestos que ejercemos.



"El Partido de la Revolución Democrática (PRD) siempre se ha caracterizado por su sentido social y esta vez no será la excepción, no nos quedaremos con los brazos cruzados", aseguró.



Martínez Neri invitó a sus pares de las diversas fracciones parlamentarias a unirse a esta iniciativa, con el propósito de ayudar a todos los afectados por esta tragedia. "Es momento de olvidar colores partidistas y enfocarnos en lo más importante, la ciudadanía".



Enfatizó que también presentará un Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que se agilice la entrega de los apoyos de emergencia en los municipios afectados, atendiendo a toda la población, y no sólo a la que se concentra en las zonas urbanas con más habitantes.