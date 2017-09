Al ritmo de mariachi, Fox hace campaña para Casa Blanca

El ex mandatario mexicano anuncia su campaña #VicenteForPresidente y, como ya es costumbre, critica a Donald Trump

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- Vicente Fox inunda de nuevo las redes sociales con el anuncio de su "candidatura" para la presidencia de Estados Unidos en 2020, en un nuevo video del sitio Super Deluxe.

Con apenas cuatro días en la red la publicación pasa los ocho millones reproducciones, ha sido compartido más de 100 mil veces y tiene más de 70 mil " me gusta". En este tercer video, realizado en colaboración con la página, el ex Presidente mexicano da de nueva cuenta su opinión sobre el mandato de Trump y continua haciendo mofa de sus polémicas decisiones.

Luego de un breve saludo para "la calabaza de halloween podrida del año pasado", es decir Donald Trump, Fox comenta que luego de sus críticas al mandatario muchas personas le han preguntado por qué él no puede ser su presidente. "Hoy estoy orgulloso de anunciar mi candidatura como presidente de los Estados Unidos", dice el ex mandatario.

Además, para convencer a los votantes hace algunas promesas de campaña, como: salvar dinero de quienes pagan impuestos con una inauguración pequeña, "pero no tanto como la de Trump"; ensamblar un gabinete competente, no como la "desgracia" que ahora dirige el gobierno estadounidense; y, por supuesto, propone la construcción de un muro que cree que los mexicanos pagarán con gusto: uno alrededor de la Torre Trump.

"Ahora... Iba a prometer deshacer sus legislaciones llenas de odio pero, amigo, no has pasado ni una sola cosa", recuerda Fox pues Donald Trump no ha conseguido que ninguna de sus propuestas de ley sean aprobadas. "Donald, apestas tanto en este trabajo que si alguna vez hacen un Monte Rushmore para malos presidentes sólo sería tu naranja e hinchada cara cuatro veces".

Pero no todo en el video de Fox es un discurso político. También presenta a una colaboradora: una cabra que porta un letrero con la leyenda "Vicente for Presidente" por un lado y "Un camión de tacos en cada esquina del otro".

Para su canción de campaña, Vicente Fox tiene a su propio mariachi en el video para interpretarla. "Por favor vota por Vicente para ser presidente, él no podría ser peor que Donald Trump (...) Nadie es peor que Donald Trump, ni siquiera el rey Joffrey y ese bastardo mató a Ned Stark", en referencia a uno de los personajes más odiados de la serie "Game of Thrones" y de la televisión mundial.

Y, por supuesto, ninguna campaña política puede estar completa sin algunos artículos promocionales, en este caso una serie de gorras, disponibles en el sitio de Super Deluxe, como las que Trump utilizó en su propia campaña, pero con la pequeña diferencia que estas tienen frases relacionadas con los momentos sus frases más controversiales.

