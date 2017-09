Fiscalía de Veracruz investiga entrega de despensas por 'Katia'

Ya se revisa un posible delito electoral por campaña política a favor de Yunes

XALAPA, VERACRUZ (10/SEP/2017).- La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que abrió una investigación por la entrega de despensas a damnificados por el huracán "Katia" por parte de una asociación civil denominada "Yunete", que contiene los colores característicos del PAN y la tipografía que usó en su campaña el actual gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, se descubrieron imágenes del presidente de dicha asociación, Rafael Abreu Ponce –quien es director de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz en el municipio de Coatzacoalcos-, con el fiscal General del Estado, Jorge Winckler.

"Muchas felicidades a mi querido amigo Jorge Winckler Ortiz. Que sigas siendo ese tipo luchador y justo que todos conocemos. Te mando un gran abrazo", escribió el servidor público y presidente de dicha asociación en sus redes sociales.

La Fiscalía dijo que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dio inicio a una Carpeta de Investigación por posibles hechos constitutivos de delito en materia electoral ocurridos en el sur del estado.

"La fiscalía especializada a cargo de Jaime Cisneros Gómez, dio inicio a la Carpeta número 123/2017/EE ante el conocimiento por noticia criminal surgida en medios de comunicación de la supuesta entrega de apoyos en las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, con logotipos alusivos a un partido político".

Horas antes, Yunes Linares se deslindó de la entrega de despensas a damnificados del huracán.

"He sido la persona más institucional y más responsable en los temas que tienen que ver con ayuda en ciudadanos en caso de desastre, no soy un farsante, jamás me van a ver con despensa en las mano y descalzo haciendo este tipo de shows que no contribuyen en resolver", dijo.

En conferencia de prensa para dar a conocer resultados del operativo Veracruz Seguro, rechazó haber ordenado la entrega de despensas en camiones y camionetas, portando lonas promocionando a "Yunete", en franca alusión a su familia.

"Ni lo ordené yo, ni estuve ordenado y repruebo que se utilice cualquier elemento distintivo de alguna actividad política para ayudar a las personas que lo requieren", expresó.

Y es que la asociación civil entregó miles de despensas a damnificados del huracán "Katia", lo que fue duramente criticado por ciudadanos en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a ser difundidas en redes sociales y las críticas no se hicieron esperar al considerarse que se lucraba con la desgracia humana.

Y es que en noviembre arrancan las elecciones locales, donde estarán en disputa la gubernatura y diputaciones locales, a la par que la presidencia, senadurías y diputaciones federales. El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Marquez, hijo del actual mandatario, es considerado el virtual candidato del PAN a la gubernatura.