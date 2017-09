Peña Nieto relata cómo vivió el terremoto desde Los Pinos

El Presidente graba con su teléfono personal videos desde su residencia; los comparte

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- En una grabación durante una reunión de autoridades en el Sismológico Nacional tras el terremoto registrado en el país, el Presidente Enrique Peña Nieto aparece relatando su experiencia durante el sismo de anoche.

El Mandatario muestra, desde su teléfono personal, videos tomados por él mismo en el momento del suceso telúrico; se encontraba en Los Pinos la noche de este jueves.

'Es que yo estaba afuera, sonó la alarma, me bajé y estaba en la parte de abajo, pero la verdad es que yo no alcancé a sentir, sentir el temblor, yo no lo sentí', apunta.

Durante el clip, Peña Nieto también relata la experiencia de otro temblor, el cual asegura que sí sintió.