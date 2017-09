Cierra INE multas por caso Monex y rebase de López Obrador en 2012

Nueve consejeros avalaron, con el voto en contra de dos, que el cobro sea después de los comicios de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2017).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este martes los casos Monex, de la coalición Alianza por México (PRI-PVEM) y el rebase de tope de gastos de campaña del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien abanderó la Alianza Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano).

Esos cinco partidos que participaron en coaliciones en 2012 fueron sancionados con una multa global de 193.9 millones de pesos.

La decisión se dio con voto dividido, pues nueve consejeros avalaron, con el voto en contra de dos -la propuesta del consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade- que el cobro de las sanciones sea después de los comicios de 2018 para no afectar sus condiciones de competencia.

Además, los consejeros Benito Nacif, Claudia Zavala, Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña promovieron sin éxito devolver los proyectos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, pues, expuso Nacif, el prorrateo realizado es opaco e "ilegal".

"No comparto el monto involucrado porque ni en el proyecto, ni en el dictamen se muestra el procedimiento" para determinarlo y "no hay certeza sobre cómo se acata" la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), indicó Nacif al recordar que ese organismo resolvió ya todos los casos de 2012 y ordenó al INE cerrar la fiscalización de esas campañas.

Expuso que en realidad debieron prorratearse 293 millones de pesos de gasto genérico que benefició a los candidatos de la coalición pero se había distribuido entre candidatos fuera de esa alianza.

Al final a los aliados PRI-PVEM se les sancionó con 98.3 millones de pesos por varias conductas irregulares, entre ellas gastos no reportados y haber prorrateado (dividido) gastos entre candidatos que no eran de la Coalición, que en 2012 no fue total sino parcial.

Al realizar nuevos prorrateos de gastos se determinó que 154 candidatos a diputados federales rebasaron topes.

Sobre el caso Monex resultó que no fueron 50.5 millones de pesos los que esa coalición gastó en los monederos electrónicos, sino 58.5 millones de pesos.

Estos fueron prorrateados a razón de 2.2 millones de pesos a la campaña de presidente -quien no rebasó- y 56.3 millones de pesos a la de senadores y diputados de ambos partidos coaligados, según la resolución avalada.

En el caso del rebase acreditado al ex candidato presidencial en el 2012, Andrés Manuel López Obrador, éste quedó determinado en 30 millones de pesos, razón por la que los tres partidos fueron multados con ese monto.

Por otras irregularidades relacionadas con el registro de ingresos y gastos durante esas campañas se impusieron otros 65.3 millones de pesos.

En total, 95.4 millones de pesos para los tres partidos, pero no a partes iguales. Al PRD tocará asumir el 50%, es decir, 47.7 millones de pesos.