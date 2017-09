Mesa Directiva actual puede permanecer hasta el 5 de octubre: PAN

Acusan que el PRI en 2010 consideró que se puede ampliar el plazo para constituir la Mesa

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2017).- El diputado Juan Pablo Piña (PAN) señaló que es "falso" que exista una crisis al interior de la Cámara de Diputados para elegir una nueva Mesa Directiva.

Asentó que en el artículo 17 de la Ley Orgánica, se prevé que la Mesa Directiva actual pueda permanecer hasta el 5 de septiembre, sobre todo cuando hay una interpretación jurídica analógica que dice que mientras "no haya consensos" puede continuar la Mesa vigente.

"En segundo lugar, quiero decirles que esto ya se previó, tengo en mis manos un acta del 31 de agosto del 2010 de la Mesa Directiva de aquel entonces, en donde consideró que se podría hacer una interpretación a Ley Orgánica y el Reglamento para extender hasta el 5 de octubre para generar consenso, lo dijo el vicepresidente, su nombre, Felipe Solís Acero, ahora flamante subsecretario de Gobernación, en ese entonces vicepresidente del PRI.

El PRI ya consideró en 2010 que se puede ampliar el plazo para constituir la Mesa Directiva, por qué no hacerlo en este momento, por qué cambiar el criterio compañeros del PRI", expresó.

Piña dijo que la Suprema Corte Justicia de la Nación ha señalado que de no darse un nombramiento para un juez o magistrado eso no significa que se deba paralizar la impartición de justicia, de ahí que el hecho de que no se elija a la Mesa Directiva no paraliza el trabajo de la Cámara de Diputados.