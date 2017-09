Confirma el SAT pesquisas a empresas con irregularidades

La selección de las 186 empresas a las que se adjudicaron los contratos no está clara

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2017).- La culpa en el millonario fraude que involucra a 11 dependencias del Gobierno federal y ocho universidades públicas de los estados de México, Morelos y Tabasco no la tiene nadie, al menos eso es lo que han establecido los involucrados en el caso, de acuerdo con una investigación realizada por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) y la Impunidad y el diario digital Animal Político.

Lo que no resulta un misterio del todo es el extravío de más de tres mil millones de pesos, ya que fueron depositados como pago por contratados signados con 186 empresas subcontratadas por las universidades, de las cuales 128 ni siquiera existe.

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 11 de estas empresas fueron declaradas “fantasma”; otras nueve se investigan por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando las buscó para revisar su legalidad.

Los recursos presuntamente desviados fueron desde cinco millones de pesos destinados para “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático”, hasta los 33 millones 633 mil pesos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorgó a la empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. —supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”— para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales.

NUMERALIA

La escala de un gran fraude

11 dependencias federales involucradas entre los años 2013 y 2014.

8 universidades públicas de los Estados de México,Morelos y Tabasco, participaron como intermediarias.

12 funcionarios universitarios involucrados.

186 empresas subcontratadas, de las cuales 128 presentan diversas irregularidades.

70 convenios establecidos.