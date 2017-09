La SSa interpone 10 denuncias más por desvío de recursos

José Narro informa que se presentaron en diferentes estados del país

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- La Secretaría de Salud federal (SSa) interpuso 10 denuncias más por un supuesto desvío de recursos para la salud en diferentes estados de la República, informó hoy el secretario de Salud federal, José Narro Robles.



Estas se suman a las 23 que, de octubre del 2016 a marzo de este año, la dependencia interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de dinero que estaba destinado a la salud, durante el mandato de Javier Duarte, en Veracruz.



"Le doy seguimiento periódicamente con el señor procurador, he tenido reuniones de trabajo con él, y van avanzando, son procesos que llevan tiempo, no son automáticos y se tiene que hacer investigación para deslindar la responsabilidad; hay por lo menos otras ocho o 10 denuncias en diferentes estados".



En entrevista tras la inauguración del 50 Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, el secretario federal señaló que para que no ocurra este tipo de situaciones, los órganos internos, las contralorías y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deben estar alertas ante cualquier signo.



"Un peso que se desvía de los ejercicios públicos es una cosa terrible, pero además hacerlo en el área de la salud, estamos afectando a la gente, y a veces es la vida de la gente. Ahí seguiré actuando sin ningún resquemor".



Avanza cobertura universal



A pesar de que se lleva un avance en la cobertura universal en salud, situaciones como problemas de acceso, barreras geográficas y culturales provocan un retraso en el cumplimiento de este compromiso, aceptó Narro Robles.



La SSa no tiene una medición exacta de cuántos mexicanos cuentan con seguridad social y cuántas no.



Sin embargo, los registros de salud que se tienen, se habla de que 62 millones de personas son aseguradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular.



"Nos estamos acercando a la cobertura universal, claro, hay duplicaciones porque hoy puedo tener Seguro Popular, pero si mañana consigo un empleo, entonces dejo de ser usuario, pero la baja no es inmediata, pasan a veces tres años para el proceso de reafiliación, o a la inversa".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR