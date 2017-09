Piden PAN, PRD y MC diálogo con Segob ante crisis en Diputados

Aclaran que se oponen al ‘pase automático del fiscal General’ y que por eso hay una crisis de carácter legislativo

CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2017).- La crisis en la Cámara de Diputados continúa toda vez que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) hicieron un llamado a la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía (PAN), para que convoque a una reunión pública con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de resolver las diferencias.

"Nuestra oposición es al pase automático del fiscal General, y por eso hay una crisis de carácter legislativo, por ello, es que ante el plazo de vencimiento de la Mesa Directiva, los coordinadores del PAN, PRD y MC queremos solicitar a la Mesa Directiva a que convoque a un diálogo parlamentario y público con el secretario de Gobernación, para salir de la crisis", expresó el líder de la bancada de MC, Clemente Castañeda.

El PRI señaló que ya analiza acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sean éstos los que exijan la instalación de la nueva Mesa Directiva, toda vez que se violan los derechos políticos de los priistas que forman parte de ésta.

"Esperamos que mañana ceda la irresponsabilidad y se haga presente la responsabilidad, en el supuesto de que no ocurra así, recurriremos a mecanismos de orden constitucional, que no es la controversia, pero no adelantaré vísperas", afirmo el coordinador del PRI, César Camacho.

Por separado, la bancada de Morena dijo que no será quien incline la balanza entre la disputa PAN y PRI, en razón de que al tricolor le hacen falta 40 votos para poder tener la mayoría calificada, toda vez que los diputados del grupo parlamentario suman 46 legisladores.

"Nosotros no vamos a hacer el fiel de la balanza de nada, si se respeta la Ley Orgánica no tendremos objeción, pero si se hacen sus acuerdos como siempre no se los vamos a votar", expresó.