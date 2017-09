Leonel Godoy renuncia al PRD por Frente Amplio

Señala que recabará las firmas de más compañeros, aunque no mencionó nombres

MORELIA, MICHOACÁN (04/SEP/2017).- El ex gobernador de Michoacán y uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Godoy Rangel, anunció su renuncia al sol azteca junto, luego de la aprobación este domingo del Frente Amplio Democrático y la alianza del PRD con Acción Nacional de cara a la elección federal del 2018.

Godoy Rangel señaló que su renuncia es resultado de lo que consideró el abandono que este domingo se consumó con la aprobación del Frente Amplio Democrático, de los dos pilares que fundaron al PRD: la idea del socialismo y el idealismo cardenista.

Al respecto "estoy elaborando mi renuncia. Hay un grupo de compañeros (perredistas) que me pidieron firmar conmigo y en eso estoy, con ese trámite y aunque es con fecha de hoy, recabaré la firma de más compañeros, porque la idea es abandonar al partido que fundamos juntos", dijo.

En ese sentido declinó a revelar los nombres de los demás militantes que firmarán el documento, ya que dijo "es una decisión de ellos que yo no quiero forzar".

El también exsenador, recordó que su militancia en los partidos de izquierda no es de hoy, pues forma parte de esa ideología desde la corriente del Frente Democrático Nacional, donde fue diputado federal por ese instituto político.

"Formé parte del primer grupo parlamentario de 54 diputados federales en 1988 de la corriente democrática, antes de que se fundara el PRD. Luego que surge el PRD fuimos fundadores del primer grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión y después de eso se fundó el 5 de mayo de 1989 el PRD, con estos principios (socialismo y cardenismo)", enfatizó.

Reiteró que uno de los pilares fundamentales para la creación del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fueron los ideales de defensa, entre otros, de la educación, de la salud, del campo, de los recursos naturales.

Consideró que esas ideas sin duda son incompatibles con la propuesta del Partido Acción Nacional que se fundó para combatir el proyecto cardenista.

"Entonces no podemos seguir en un partido así. A mí en lo personal me duele y lo lamento mucho, porque dejamos parte importante de nuestra vida en este proyecto, pero no podemos avalar este tipo de acuerdos (FAD) que traicionan esos principios", expuso.

Leonel Godoy consideró que el PRD, tras su alianza con el PAN a través del Frente Amplio Democrático, se convertirá en un "partido satélite" que estará a expensas de lo que otros partidos grandes le puedan dar para mantener su registro.

"(El PRD) ya no será más un partido con vocación de poder; será siempre la cola de los partidos que busquen el poder, entre éstos la derecha casi siempre y en este caso será una alianza con la derecha", auguró.

Lo anterior, agregó, "sin duda también es parte de lo que deja de ser el PRD original, que lo que buscaba era el poder cuando con Cuauhtémoc Cárdenas se funda el PRD con la idea de ganar la presidencia de la República para lograr grandes transformaciones sociales en nuestro país".