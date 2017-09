'Pase automático' de fiscal no será 'fast track', afirma Cordero

Dice que en el Senado no responderán a los ''chantajes de párvulo'' del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2017).- El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), afirmó que la discusión de la eliminación del pase automático de procurador a fiscal General de la Nación, no será "fast track" o en automático.

"Eso es un debate inventado, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, lo que tengan que decirnos, eso nos va a ayudar cuando esa discusión se dé. No va ver fastrack no está en el interés de nadie hacerlo así, sino que hay que hacerlo transparente de cara a la sociedad que cada quien asuma las consecuencias de sus acciones".

En entrevista, Cordero Arroyo dijo que en el Senado no responderán a los "chantajes de párvulo" del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, en el sentido de que si la Cámara Alta no elimina el pase automático, ellos no instalarán la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

"Es evidente que hay una estrategia de algunos diputados para no querer instalar la mesa directiva, es evidente que aquí no estamos sujetos a ese tipo de chantaje y de presiones, nosotros no nos vamos a someter a eso".

Recordó que fueron los diputados del PAN, comandados por Ricardo Anaya, en diciembre de 2014, y donde lo votó el secretario general del PAN, Damián Zepeda, el vocero de Anaya, Fernando Doval, y la suplente de Anaya, Ana Paola López, los que votaron la ley reglamentaria del 102, que puso el pase directo de procurador a Fiscal.