Sin conflicto interno en PAN, no queremos Fiscal ‘a modo’: Anaya

El presidente nacional del PAN descarta que el retraso en la sucesión de la Mesa Directiva sea por problemas en el partido

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2017).- El presidente nacional de PAN, Ricardo Anaya, señaló que la decisión de retrasar la sucesión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tiene "nada que ver", con que hay un conflicto interno en Acción Nacional, por el contrario, obedece a que el partido está en contra de la designación de un fiscal General partidista y sin autonomía.

En un video en su cuenta de redes sociales, recordó que la decisión de "impedir" que el PRI asumiera la presidencia de la Cámara Baja, no sólo fue del PAN, sino también del PRD, Movimiento Ciudadano (MC), y de otros partidos, con el objetivo de demandar: "No al fiscal carnal, no a que el gobierno priísta imponga un fiscal para que en los próximos nueve años les cuide las espaldas".

Anaya Cortés pidió a la ciudadanía "no se dejen engañar ni confundir" por las declaraciones de los priistas y del gobierno federal, quienes buscan impulsar al procurador Raúl Cervantes como fiscal General de la Nación.

"Les pido que no se dejen engañar, y que todos, independientemente del partido o la causa en la que militemos unamos nuestras fuerzas para evitar que se consuma este intento de impunidad transexenal. Nosotros vamos a seguir dando la batalla, pero sólo juntos lo vamos a poder lograr", expresó.

El líder nacional del blanquiazul, afirmó que el gobierno federal busca "confundir" a la opinión pública a través de "ataques" hacia su persona, su familia y otros militantes, o bien, "la intervención del PRI" para poner a un panista en la presidencia del Senado de la República en contra del voto mayoritario de los propios panistas, es porque el PAN está "en contra" del pase automático del procurador como fiscal General.

"La resistencia que estamos dando desde la Cámara de Diputados, tiene una razón de ser, el PRI quiere imponer como fiscal General a alguien para los próximos nueves años, alguien que le sea incondicional. Esto implicaría que el PRI controle la investigación de todos los delios en nuestro país, la posibilidad de espiar a ciudadano, de investigar delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lo que queda de este sexenio, el siguiente y todavía un tercio de un sexenio más.

Por eso intentan confundirlos, por eso busca el PRI desprestigiarnos, pero lo que está pasando, es que quieren impunidad transexenal, es importante que esto lo sepa la gente", externó.