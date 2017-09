Rechazar inmigración es una sandez, asegura Sarkozy

El ex presidente de Francia participa en el encuentro México Siglo XXI de fundación Telmex

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2017).- El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, aseguró que rechazar a la inmigración es una sandez. Durante su participación en el encuentro México Siglo XXI calificó a Donald Trump como un "extraño presidente".



Indicó que no hay lugar en el mundo para los países aislados y afirmó que las naciones deben integrarse con sus vecinos pues señaló que las personas no nada más pertenecen a sus familias o a sus países, también pertenecen al continente.



"Nadie nunca en ningún continente ha impedido la inmigración. La cuestión que debemos preguntarnos no es la inmigración, debería ser el número y la integración de los inmigrantes".



Sarkozy indicó que en los países de Europa reciben a un gran número de migrantes a tal grado que no las reciben correctamente y se presentan problemas de integración en la sociedad que los recibe.



"Los sistemas están rebasados por el número de inmigrantes, no hay trabajo suficiente, ni dinero suficiente para darles hogar. La gestión migratoria en todos los continentes es una cuestión muy importante pues somos siete mil millones en el planeta y al final de este siglo seremos 11 mil millones".



Indicó que las posturas de Donald Trump son una oportunidad para México, pues señaló que el mundo necesita la calma de nuestro país.



"Ser un gran país tiene una gran responsabilidad, ser una gran nación no significa que los otros se deban inclinar frente a ustedes. Significa que deben ser responsable frente a los problemas de su continente".



México Siglo XXI (#MSXXI) es el encuentro anual de Fundación Telmex Telcel con sus becarios, en el cual líderes mundiales en diversas áreas comparten experiencias, consejos e información relevante con los estudiantes que se preparan para construir el futuro de nuestro país.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS